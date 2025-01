Basket, i migliori italiani della sedicesima giornata di Serie A: Totè trascina Napoli, Derthona vola con Baldasso

Quartetto in testa in Serie A di pallacanestro dopo la sedicesima giornata di campionato, con Trapani, Brescia, Trento e Bologna a guardare tutte dall’alto al basso. Vediamo insieme chi sono stati i migliori italiani di questo weekend di partite.

BASKET, I MIGLIORI ITALIANI DELLA SEDICESIMA GIORNATA DI SERIE A

Leonardo Totè: Napoli è viva e lotta per la salvezza. Terzo successo stagionale per i partenopei, che rifilano una sonora lezione alla Dinamo Sassari; il lungo di Negrar è dominante sotto le plance con 17 punti, 9 rimbalzi e 2 stoppate in 27 minuti di gioco. Con un Totè così si può passare sopra anche all’addio di Ben Bentil.

Tommaso Baldasso: match ad altissimo punteggio al PalaLeonessa, con la Derthona di Walter De Raffaele che si prende lo scalpo di Brescia. Grande merito va all’esterno nativo di Torino, che dopo 40 minuti eccellenti si erge a protagonista assoluto nel supplementare: 9 dei suoi 24 punti arrivano nell’extratime, un lusso averlo in uscita dalla panca.

Riccardo Rossato: Trapani veleggia in testa alla classifica e c’è gloria anche per l’esterno, che firma la migliore prestazione con la maglia dei siciliani proprio con la sua ex squadra. Caldissimo dall’arco dei 6,75, con un suo 4/6 è importante nel successo della squadra di Repesa, mettendo a segno 12 punti in soli 16 minuti.

Achille Polonara e Marco Belinelli: a risultare determinante nella vittoria della Virtus Bologna contro la Vanoli Cremona è Toko Shengelia, che giganteggia in pitturato con 15 punti e 8 rimbalzi, ma anche la coppia azzurra ci mette il suo: entrambi si fermano a quota 14, mettendo a segno delle triple importanti nell’economia della partita.