Basket: Dame Sarr-Trapani, sfuma la trattativa. Disfida social tra Antonini e il procuratore Grossi

Dall’annuncio di un grande colpo, al comunicato sulla trattativa in corso con Dame Sarr, alla conclusione negativa della stessa. In estrema sintesi è andata così tra il classe 2006 in forza al Barcellona e i Trapani Shark, che hanno vanamente inseguito il giocatore in una trattativa che non è terminata secondo le speranze del presidente del club siciliano, Valerio Antonini.

Ed è proprio lui, a girone di andata ormai concluso, a comunicare la mancata riuscita dell’operazione con il messaggio su X (ex Twitter) che segue, un attacco frontale e durissimo all’intero entourage di Sarr: “Il giocatore Dame Sarr, dopo averci praticamente preso in giro (a me, il Coach ed il DS) anche e soprattutto attraverso quel “fenomeno” di procuratore che si ritrova, tale Andrea Grassi, ci comunica che scopre che deve aspettare il 12 Marzo 2025 per avere lo status di giocatore spagnolo. Che poi a che gli servirebbe??? Visto che ha già quello italiano? Insomma ci hanno preso in giro. Con contratti preparati e firmati da noi venerdì sera e dopo bugie su bugie mai arrivati. Una vergogna assoluta. Ma ci perdono loro, certamente non noi. Lui continuerà a fare la comparsa a Barcellona, noi troveremo certamente di meglio“.

Traduzione del messaggio: Grossi (e non Grassi) avrebbe comunicato un’attesa fino a marzo perché, in quel momento, Sarr avrebbe potuto ottenere lo status di giocatore di formazione spagnola, dunque con la possibilità di giocare da spagnolo in Liga ACB. Un fatto che, va precisato, di per sé non avrebbe alcun effetto sulla sua appartenenza alla Nazionale italiana, dal momento che è già stato convocato e schierato da Gianmarco Pozzecco nelle qualificazioni europee e ciò fa sì che la questione, in tal senso, sia chiusa definitivamente. Va ricordato che in Liga ACB la formazione spagnola si ottiene quando si è giocato per tre stagioni in Spagna tra i 13-14 e i 19-20 anni.

Parrebbe tutto finito, ma interviene nella stessa sera di ieri una replica di Grossi ottenuta da Sportando: “Non c’è nulla da commentare, mi sono fatto una risata. Leggo tante falsità, nessuno da parte nostra ha mai firmato alcun contratto. Tantomeno, non spetta sicuramente al Sig. Antonini valutare quanto sia importante o meno la formazione spagnola per Dame Sarr. Dame è un ragazzo straordinario, ugualmente la sua famiglia, ed è ormai da anni parte di un club come Barcellona no per fortunose coincidenze, ma soprattutto grazie alla sua professionalità, per cui invitiamo il Presidente a ravvedersi da tali frasi accusatorie contro il giocatore. Si è valutata la situazione di Trapani, ma per più motivi non ci sono i presupposti. Una reazione di questo tipo è sconcertante. Per quanto mi riguarda, poi, il cognome è Grossi, non devo nascondermi né vergognarmi di nulla. Le persone del basket mi conoscono. Non serve precisare altro“.

Di qui in avanti la situazione finisce per degenerare, con Antonini che replica ancora tramite X (ex Twitter). Ne nasce uno scontro che occupa un tempo che va fin quasi alle tre di notte. Per prima cosa mostra due screenshot della chat su WhatsApp con Grossi in cui si intima, di fatto, a Sarr di essere a Trapani il 12 gennaio (ieri), e sempre nella quale è indicato il volo Barcellona-Palermo con scalo a Roma, con annessa indicazione di visite mediche nello stesso pomeriggio. Risposta: Sarr documento e tessera sanitaria non li ha quando è in trasferta. Arriva la risposta di Grossi, che mostra la parte iniziale della chat con tanto di accordo preliminare, ricordando anche il dialogo avvenuto pure con il GM di Trapani, Valeriano D’Orta, e in questo caso si citano anche episodi (non direttamente) legati alla scorsa estate. I toni si accendono e volano accuse di mancanze di rispetto e quant’altro. Di seguito il primo post della seconda parte con l’intera discussione, molto accesa, tra Antonini e Grossi.

Il procuratore di Sarr che non voglio neanche più nominare ha detto che si è fatto una risata a leggere il mio tweet; Che la mia reazione è sconcertante e che lui aveva valutato solamente la nostra proposta; ebbene pubblico in esclusiva le chat whatsapp in cui questo signore ci… pic.twitter.com/44AgICGhgD — Valerio Antonini (@ValerioAntoPres) January 12, 2025

In sostanza, la storia nasce con le grandi speranze degli Shark, continua con il comunicato della trattativa in corso per avere Sarr in prestito e termina nel modo indicato, con una sorta di disfida social in piena regola. E adesso per Trapani si apre, potenzialmente, un fronte ulteriore perché sono possibili le richieste dall’Eurolega per Tibor Pleiss, segnatamente dall’Alba Berlino, secondo il Giornale di Sicilia.