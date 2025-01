Australian Open, Taylor Fritz supera senza problemi Brooksby e accede al secondo turno

Una giornata in ufficio di routine per Taylor Fritz: il numero 4 del mondo supera senza particolari difficoltà il primo turno degli Australian Open 2025 battendo in tre set nel derby Jenson Brooksby con il punteggio di 6-2 6-0 6-3 in meno di due ore di gioco di un match che non ha avuto sostanzialmente storia.

Brooksby tornava dalla squalifica per aver saltato due controlli antidoping e dopo due interventi chirurgici ai polsi dopo due anni di inattività e la ruggine si è vista nel 24enne americano che si è presentato a questo torneo evidentemente non al meglio della forma e l’avversario odierno non era certamente quello giusto per riprendere ritmo.

Fritz è stato un rullo compressore per praticamente tutto il match al servizio, ha impresso un ritmo alto allo scambio e non ha mai permesso al suo connazionale di entrare dentro il match e di riprendere un po’ di fiducia.

Un Fritz che durante il match ha concesso sole due palle break concentrate tra il settimo e il nono gioco del terzo set, quando c’è stato un minimo di equilibrio. 83% di punti vinti con la prima di servizio, 67% di prime in campo, 34 vincenti e 21 errori gratuiti, 12 dei quali concentrati proprio nel terzo parziale. Per il californiano al prossimo turno ci sarà la sfida contro Cristian Garin che in tre set si è sbarazzato facilmente di Borna Coric.