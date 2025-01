Australian Open, il debutto di Sinner, Djokovic e Alcaraz, il derby tra Musetti e Cobolli: lunedì bollente a Melbourne

Sarà un lunedì pieno e intenso agli Australian Open: tanti sono i debutti eccellenti, tante saranno le partite da vedere nei primi turni dello Slam australiano. Su tutti spicca l’esordio del numero 1 del mondo Jannik Sinner che sarà opposto a Nicolas Jarry. Non sarà un primo turno semplice contro il cileno che è un giocatore dal gran servizio, dalla potenza poderosa e che gioca su pochi colpi. Lo scorso anno giocò un ottimo match a Pechino strappando un set all’altoatesino, ma tre su cinque la missione è più difficile. Sarà comunque importante valutare la condizione fisica e tennistica per l’azzurro al primo match ufficiale stagionale.

Al maschile debuttano anche Novak Djokovic e Carlos Alcaraz: il serbo avrà un compito più difficile contro Nishesh Basavareddy. Il giovane statunitense ha giocato un ottimo torneo ad Auckland, è in forma e potrebbe creare qualche fastidio a quello che è il re di Melbourne, avendo vinto dieci volte questo torneo. Più soft dovrebbe essere invece il primo match dello spagnolo contro Alexander Shevchenko.

Altri azzurri saranno però in campo: c’è l’atteso derby tra Lorenzo Musetti e Matteo Arnaldi. Una sfida interessante e incerta, per certi versi un confronto di stili tra l’aggressività e l’esuberanza del ligure e il tennis difensivo e creativo del toscano. I precedenti dicono 3-0 in favore di Musetti, ma tutti e tre sono stati giocati sulla terra battuta. Affascinante la sfida tra veterani tra Fabio Fognini e Grigor Dimitrov così come quella giovanile tra Luca Nardi e Gabriel Diallo.

Al femminile esordirà Iga Swiatek che affronta Katerina Siniakova e ci sono match bollenti e interessanti come Bencic-Ostapenko e Gauff-Kenin. Due saranno le italiane in campo e obiettivamente le chance per queste due ragazze di passaggio del turno sembrano essere al lumicino: Elisabetta Cocciaretto contro Diana Shnaider e Lucia Bronzetti contro Victoria Azarenka.