Australian Open, Djokovic diesel, Alcaraz va di corsa, Michelsen fa fuori Tsitsipas, Kyrgios subito out, sorpresa McCabe

In archivio la seconda giornata del tabellone principale maschile degli Australian Open: oggi scendevano in campo per il loro esordio alcuni grandi calibri come Jannik Sinner, Novak Djokovic e Carlos Alcaraz per il loro debutto nel primo Slam stagionale.

Dei tre quello ad avere qualche piccolo problema in più è stato Novak Djokovic che è partito piano e ha trovato man mano le giuste sensazioni battendo il giovane promettente americano Nishesh Basavareddy in quattro set. Una prova convincente comunque per il serbo, specie nella seconda parte dell’incontro. Pochi problemi anche per Carlos Alcaraz contro Alexander Shevchenko: solo un passaggio a vuoto da 3-1 a 3-5 nel secondo set, ma un successo nettissimo sul kazako.

Non si è salvato invece Stefanos Tsitipas, eliminato da Alex Michelsen in quattro set. Il greco ha dichiarato di essersi sentito a un livello di gioco più alto rispetto a quello dello scorso anno, ma sono decisamente lontani i tempi in cui arrivava in finale in questo torneo. Non è sopravvissuto neanche un Nick Kyrgios dalla condizione atletica approssimativa: problemi agli addominali, difficoltà negli spostamenti e un Fearnley che lo batte in tre set seppure si sia complicato la vita nel terzo, facendosi rimontare un break di vantaggio.

Tra i risultati che spiccano maggiormente c’è il sorprendente successo di Jaime Faria: il portoghese ha superato di slancio le qualificazioni, è entrato in tabellone e ha di fatto distrutto un Pavel Kotov fuori forma. Alla prima Slam si prende la soddisfazione di poter sfidare al secondo turno Novak Djokovic. Bravissimo anche l’australiano Tristan Schoolkate che in rimonta ha eliminato Taro Daniel e potrà provare a esprimere tutta la sua potenza contro Jannik Sinner.

Grandi difficoltà, ma vittorie per Frances Tiafoe e Jack Draper: lo statunitense ha battuto in cinque set un giocatore ostico come Rinderknech, il britannico ha rimontato da due set a uno sotto contro l’argentino Navone. Fuori a sorpresa la promessa spagnola Martin Landaluce: aveva superato convincendo le qualificazioni, oggi è schiantato di fronte alla wild card australiana James McCabe in tre set nettissimi. Grande fatica, ma vittoria per Tommy Paul 7-5 al quinto in un match folle contro Christopher O’Connell.

AUSTRALIAN OPEN 2025: I RISULTATI DEL DAY 2