Australian Open, anche Zverev è ai quarti di finale: Humbert battuto in quattro set

Anche Alexander Zverev è ai quarti di finale degli Australian Open. Il tennista tedesco si prende lo scalpo di Ugo Humbert nella rivincita della finale di Parigi-Bercy con il punteggio di 6-1 2-6 6-3 6-2 in poco meno di due ore e venti di partita, raggiungendo così Tommy Paul tra i migliori otto del torneo.

Un primo set che si instrada immediatamente verso il numero 2 del mondo, bravo a non dare per perso un terzo gioco in cui era già sotto 40-15, andando a colpire con la sua profondità di colpi. La seconda palla break è quella giusta, con Humbert che non tiene il dritto del suo avversario, e la sua frazione finisce praticamente lì, con il teutonico che domina sul 6-1 strappando altre due volte il servizio all’avversario.

Sembra quasi la finale di Parigi-Bercy, i due giocatori si incastrano effettivamente piuttosto male. Humbert continua a fare una fatica boia al servizio, ma nel secondo gioco del secondo set salva due palle break da sotto 15-40. Questo gli dà fiducia per continuare, lo stesso Zverev ha perso un po’ di concentrazione sapendo di poter giocare un po’ al gatto col topo.

E nel quinto gioco arriva la possibile svolta, con il teutonico che regala tre palle break dopo un doppio fallo. Le salva tutte, ma il numero 14 al mondo si apre lo spiraglio con il dritto dandosi la possibilità di cambiare la storia del match. E, dopo essersi difeso dall’attacco di Zverev, arriva anche un altro break per il 6-2, il primo set perso dal numero 2, che manda la sfida in parità.

E difatti il terzo parziale risulta quello più equilibrato di tutti. Non si vedono palle break per sette giochi, la frazione risulta parecchio scorrevole, ma torna in gioco la manualità del tedesco, che sfrutta la palla break con una risposta bloccata che coglie impreparato Humbert.

Che da lì perde completamente slancio, litigando con la seconda di servizio che diventa un assist per Zverev: break nel terzo gioco del quarto set, il tedesco poi ha la freddezza di cancellare una palla break che si crea il francese nel sesto game con un bel passante grazie a una seconda centrale, per poi strappare il servizio di nuovo ad Humbert che deve deporre le armi.

La risposta di Zverev ha fatto la differenza. Se il 31% di punti vinti sulla prima è un dato abbastanza normale, è la resa sulla seconda a far pendere la bilancia verso di lui, con un 23/30 ai limiti della perfezione. La palla di Humbert viaggiava davvero poco, una media di 150 km/h, e i 41 errori non forzati del transalpino non giocano a suo favore.