Australian Open 2025, rinviato l’esordio di Errani/Paolini: pioggia protagonista a Melbourne

La pioggia non concede tregua a Melbourne e rallenta il programma della quarta giornata degli Australian Open 2025 di tennis: al momento si gioca soltanto sui campi dotati di copertura, e gli organizzatori sono stati costretti a cancellare alcuni match, sacrificando già diversi incontri di doppio.

La scure delle cancellazioni colpisce anche tre tenniste italiane: rinviato l’esordio della coppia numero 4 del tabellone di doppio femminile, composta dalle campionesse olimpiche della specialità, Sara Errani e Jasmine Paolini, che avrebbero dovuto affrontare le wild card australiane Priscilla Hon e Daria Saville.

Non riesce a completare il proprio match di doppio, invece, Lucia Bronzetti, la quale in coppia con l’ucraina Anhelina Kalinina stava affrontando la polacca Magda Linette e la messicana Giuliana Olmos: al momento dello stop l’azzurra e l’ucraina erano in vantaggio di un set (6-4), ma sotto di un break nel secondo (0-2).