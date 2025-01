Australian Open 2025, Francesco Passaro: “L’inerzia era dalla mia parte, peccato non essere andati al quinto set”

Il lucky loser azzurro Francesco Passaro è stato eliminato nel secondo turno del torneo di singolare maschile degli Australian Open 2025 di tennis dal transalpino Benjamin Bonzi, che si è imposto in quattro set con lo score di 6-2 6-4 3-6 6-4 in due ore e dodici minuti di gioco. Il tennista italiano ha commentato in conferenza stampa quanto fatto in Oceania lungo il suo percorso.

Il bilancio dell’esperienza a Melbourne: “Sono estremamente contento di questa esperienza qui a Melbourne, ovviamente eravamo partiti con l’idea di qualificarci, non ci sono riuscito, però il destino ha voluto che avessi un’altra chance. Sono stato bravo a sfruttarla, perché non era scontato, ed oggi ho giocato la mia prima vera partita tre set su cinque, cercando di dare il massimo e l’ho fatto fino alla fine“.

L’analisi del match odierno: “Non sono partito benissimo, non avendo sfruttato la prima palla break nel primo set. Lui mi è montato sopra a livello di gioco, di pressione, ho accusato un po’ i primi due set, ad inizio terzo ero un break sotto, ed ho giocato un po’ più sciolto, cercando di togliermi un po’ di pesantezza, mi sentivo un po’ contratto. Sono riuscito ad esprimere, penso, uno dei migliori tennis su questa superficie, e l’ho fatto per due set consecutivi, dove ho veramente comandato lo scambio ed il gioco, ed è cambiata l’inerzia. Ero io che facevo il gioco e lui che mi soffriva, e ci sono stati tanti game, soprattutto al servizio, in cui si è dovuto difendere. Purtroppo per me, soprattutto nel quarto set, è riuscito a farlo“.

Le occasioni mancate: “Non ho sfruttato sei palle break, in un game ero 0-40, in un altro 15 40, però sono molto contento del mio gioco, di come ho reagito all’essere due set a zero sotto. Ho sperimentato per la prima volta tre set su cinque, quindi devo dire che il margine c’è sempre. L’occasione può arrivare e sono contento che oggi sono stato comunque pronto a sfruttarla. Non ho finalizzato magari la possibilità di giocarmi il quinto set, però sono contento, mi porto un bel bagaglio, una bella dose di fiducia, una bella esperienza qui a Melbourne, che mi aiuterà per i prossimi tornei“.

Francesco Passaro dopo gli Australian Open entrerà per la prima volta in top 100 ATP: “Non cambiano quelli che sono gli obiettivi, perché l’obiettivo principale era di migliorare, cercare di essere più completo in tutti i reparti, magari mi può aiutare a giocare con più continuità a livello ATP. Sicuramente devo sfruttare la classifica per fare esperienze, confrontarmi, per poi poter capire quello che mi manca, o comunque quello che faccio meno bene per poter competere a livello più alto. La programmazione non cambia assolutamente, abbiamo le nostre idee, cercheremo solo di alzare l’asticella per fare più esperienze, per giocare più partite di questo livello, e per poter magari anche vincere, perché oggi probabilmente anche un po’ di esperienza rispetto al mio avversario è mancata, quindi mi serve tutto per mio il percorso“.

Il programma dei prossimi tornei: “Adesso partirò dal Challenger 125 di Rosario, poi giocherò Buenos Aires, Rio e Santiago. Poi non andrò ad Indian Wells e Miami, ma mi allenerò due settimane per poi tornare sulla terra, e poi si vedrà“.

Il rammarico per non essere riuscito a portare il match al quinto set: “L’inerzia era dalla mia parte ovviamente, però non si può mai sapere, perché comunque essendo cinque set ci sono alti e bassi. Io ho avuto magari qualche basso nei primi due, poi il mio avversario è un po’ calato, io sono salito molto nel terzo e quarto set, quindi avrei voluto giocare un quinto set perché era una cosa nuova. Mi piace, perché c’è sempre un’occasione, essendo partite lunghe la chance arriva, devi essere bravo a farti trovare pronto“.

Dichiarazioni da Vanni Gibertini