Australian Open 2025, le quote dei bookmakers per le scommesse. Sinner a quota 2,25, Alcaraz …

Meno di due giorni e prenderà il via l’Australian Open. Siamo già al primo appuntamento Slam della stagione, il continente oceanico non dà il tempo di respirare come solito. Lo scorso anno Melbourne Park mise fine al digiuno dell’Italia nei tornei Major con Jannik Sinner, che iniziò lì il suo magico 2024. Un anno dopo si ripresenta ai nastri di partenza da numero 1 al mondo… e da principale favorito del torneo. Almeno per i bookmakers.

Le varie agenzie di scommesse considerano l’azzurro come il principale candidato per alzare il trofeo sotto il cielo australiano. Quote molto basse per il ragazzo di San Candido, che spazia dal 2,25 al 2,35: tutto merito di un’annata spaziale in cui sul cemento si è dimostrato senza mezzi termini il più forte di tutti.

A seguirlo a ruota Carlos Alcaraz, che torna in campo nello Slam oceanico dalla sua ultima partecipazione nel 2022. Di solito l’iberico è un giocatore che parte bene, e per questo è accreditato come secondo favorito, con il suo successo che è valutato tra il 4.00 e il 4.50. Ma nel suo spicchio c’è Novak Djokovic, con cui potrebbe affrontarsi ai quarti: la vittoria del serbo viene pagata tra cinque e sei volte il proprio importo.

Indietro gli altri: Alexander Zverev è ai piedi del podio, nonostante sia il secondo giocatore del seeding, con una quota di 11.00, la prima in doppia cifra. Alle sue spalle Daniil Medvedev, quinto favorito dato tra 13 e 15, mentre per trovare il sesto, Taylor Fritz, si sale fino a quota 29. Con tutti gli altri, da Alex De Minaur in poi, lontanissimi: l’australiano è valutato a 51.