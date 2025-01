Australian Open 2025, il tabellone di Sinner: i probabili avversari turno per turno

Un sorteggio da accogliere tutto sommato con positività quello di Jannik Sinner agli Australian Open 2025. Il numero 1 del mondo è finito nella parte alta di tabellone, opposta a quella di Carlos Alcaraz e Novak Djokovic che potrebbero sfidarsi ai quarti: di conseguenza l’azzurro affronterà al massimo uno di questi due giocatori se dovesse arrivare in finale.

L’esordio è da prendere con le molle perché sarà con Nicolas Jarry, un giocatore che è molto cresciuto sul veloce negli ultimi anni e che ha dei colpi come servizio e dritto che possono far male a chiunque. Nell’ottobre scorso, nel torneo di Pechino, il cileno riuscì a strappare un set a un Sinner allora lanciato: serve quindi concentrazione per evitare sorprese.

Gestibile il secondo turno contro uno tra Taro Daniel e Tristan Schoolkate, mentre si potrebbe configurare al terzo turno un derby contro Flavio Cobolli. Insidie più consistenti cominceranno ad arrivare dagli ottavi di finale: sulla strada dell’altoatesino si porrà probabilmente uno tra Matteo Berrettini, Hubert Hurkacz e Holger Rune.

Quarto di finale che sicuramente poteva essere peggiore: la testa di serie tra la 5 e la 8 pescata è Alex de Minaur, un giocatore che non ha mai dato fastidio al numero 1 del mondo neppure agli inizi della carriera. Occhio a inserimenti come Stefanos Tsitsipas, ma soprattutto Karen Khachanov che l’anno scorso in Australia perse sì 3 set a 0 contro il pusterese, ma giocando un match estremamente competitivo.

Favoriti per arrivare in semifinale sono il numero 4 del mondo Taylor Fritz e il numero 5 del mondo Daniil Medvedev, tutti avversari battuti anche in maniera netta dall’azzurro nelle recenti ATP Finals. Infine in finale probabilmente uno tra Carlos Alcaraz, Alexander Zverev e Novak Djokovic.

I POSSIBILI AVVERSARI DI SINNER TURNO PER TURNO

Primo turno: Nicolas Jarry

Secondo turno: Taro Daniel o Tristan Schoolkate

Terzo turno: Flavio Cobolli

Ottavi di finale: Holger Rune, Hubert Hurkacz, Matteo Berrettini

Quarti di finale: Alex de Minaur, Stefanos Tsitsipas, Karen Khachanov

Semifinali: Taylor Fritz , Daniil Medvedev, Andrey Rublev

Finale: Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic.