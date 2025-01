Australian Open 2025: il programma di domani (19 gennaio). Orari, ordine di gioco, tv, streaming

Il primo Slam della stagione 2025 del tennis, gli Australian Open, momento clou della stagione sul cemento, vedrà proseguire i tabelloni principali di singolare domenica 19 gennaio, quando continueranno anche i tornei di doppio maschile, femminile e misto.

Saranno protagonisti, in casa Italia, nel doppio maschile Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, nel doppio femminile Sara Errani e Jasmine Paolini, nonché Lucia Bronzetti, assieme all’ucraina Anhelina Kalinina, ed infine torneranno ancora in campo Sara Errani ed Andrea Vavassori in doppio misto

L’ottava giornata degli Australian Open 2025 verrà trasmessa in diretta tv sui canali Eurosport 1 HD ed Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale degli incontri dei tennisti italiani.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2025

Domenica 19 gennaio

Rod Laver Arena

Dall’1.30

A. Sabalenka 1-M. Andreeva 14

Non prima delle 3.00

C. Gauff 3-B. Bencic

Non prima delle 5.30

J. Draper 15-C. Alcaraz 3

Dalle 9.00

N. Djokovic 7-J. Lehecka 24

A. Goransson/S. Verbeek-coppia da definire

Margaret Court Arena

Dall’1.30

S. Bolelli 3/A. Vavassori 3-P. Martinez/J. Munar

Non prima delle 3.00

P. Badosa 11-O. Danilovic

Non prima delle 5.00

A. Davidovich Fokina-T. Paul 12

John Cain Arena

Dall’1.00

T. Griekspoor/B. van de Zandschulp-N. Borges/F. Cabral

Non prima delle 2.30

D. Vekic 18-A. Pavlyuchenkova 27

Non prima delle 5.00

S. Errani 4/J. Paolini 4-M. Andreeva/D. Shnaider

Non prima delle 8.00

U. Humbert 14-A. Zverev 2

Kia Arena

Dall’1.00

M. Kostyuk/E. Ruse-H. Guo 12/A. Panova 12

Non prima delle 2.30

V. Kudermetova 11/E. Shibahara 11-X. Wang/S. Zheng

Non prima delle 4.00

S. Zhang/R. Bopanna-coppia da definire

A. Muhammad 8/A. Molteni 8-A. Danilina/H. Heliovaara

M. Arevalo 1/M. Pavic 1-S. Doumbia 16/F. Reboul 16

1573 Arena

Dall’1.00

Match da definire

Non prima delle 2.30

B. Haddad Maia 15/L. Siegemund 15-L. Bronzetti/A. Kalinina

T. Babos 13/N. Melichar-Martinez 13-S. Hsieh 3/J. Ostapenko 3

K. Birrell WC/J. Smith WC-D. Schuurs 7/T. Puetz 7

S. Errani 1/A. Vavassori 1-O. Nicholls/H. Patten

Court 7

Dall’1.00

Match da definire

Non prima delle 2.30

A. Muhammad 7/D. Schuurs 7-M. Kato/R. Zarazua

