ATP Auckland 2025, Monfils e Bergs si sfideranno per il titolo

Come iniziare bene l’anno? Con una finale. Sono testimoni Gael Monfils e Zizou Bergs, che saranno i due che si giocheranno il titolo nel torneo ATP di Auckland nella notte tra venerdì e sabato, iniziando così al meglio il proprio cammino agli Australian Open.

Per il transalpino è un ritorno ad un ultimo atto dopo poco meno di un anno e mezzo. Nel 2023 vinse a Stoccolma il suo dodicesimo titolo contro Pavel Kotov, poi una lunga siccità fino alla Nuova Zelanda. Ma ha dovuto fare i salti mortali per battere la sorpresa della settimana, l’americano Nishesh Basavareddy, che gioca probabilmente meglio ma non sfruttando le proprie occasioni.

Una vittoria da vecchio volpone per Monfils, che ora avrà di fronte il belga che sarà alla prima finale della propria carriera. Acciuffata praticamente per i capelli in un terzo set in cui è successo di tutto e di più, ritrovandosi sopra 4-2 e servizio per poi subire la rimonta di Nuno Borges, che è andato a tanto così dalla vittoria. Il portoghese si è però sciolto come neve al sole al momento di servire per il match, regalando la vittoria al suo avversario.

Tra Monfils e Bergs sarà la prima partita da avversari, a due punti differenti della propria carriera. Tra chi cerca uno degli ultimi acuti a chi invece il proprio posto nel mondo tennistico: tanti i temi nella finale della ASB Classic.

ATP AUCKLAND, RISULTATI 10 GENNAIO

G. Monfils b. N. Basavareddy 7-6 6-4

Z. Bergs b. N. Borges 6-2 3-6 7-5