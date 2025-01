Atletica, Elisa Molinarolo sale in quota e timbra il mondiale stagionale. Poi attacca il record italiano

Elisa Molinarolo si è messa in bella mostra al Palaindoor di Padova, cambiando marcia rispetto al poco brillante esordio stagionale: settimana scorsa non era andata oltre il 4.26 della misura di ingresso, questa volta la poliziotta ha superato 4.60 metri al primo assalto (in precedenza 4.30 alla seconda e un 4.50 impeccabile) ed è anche balzata in testa alle classifiche mondiali di salto con l’asta in questa annata agonistica (ma siamo soltanto agli albori di questo 2025).

Nel weekend che ha segnato il pieno avvio dell’attività al coperto alle nostre latitudini, la veneta ha fatto capire di essere in crescendo di forma e ha cercato anche l’affondo a 4.67, un centimetro sopra al suo record italiano in sala siglato lo scorso inverno. La finalista delle Olimpiadi di Parigi 2024 (fu sesta ai Giochi con il personale di 4.70) non è però riuscita nell’intento, dimostrandosi comunque soddisfatta attraverso i canali federali.

Elisa Molinarolo ha infatti dichiarato: “Doveva essere un’altra gara test per vedere se inizio a tornare sui miei passi e non mi aspettavo assolutamente di saltare questa misura, perciò direi che sono felice“. L’azzurra tornerà in scena tra un paio di settimane: prossimo appuntamento venerdì 24 gennaio a Rouen (Francia).