Atletica, Dosso in gara a Belgrado per il debutto stagionale sui 60. Presenti anche altri 5 azzurri

Tutto pronto a Belgrado per la seconda tappa Gold del World Indoor Tour 2025 di atletica leggera, in programma mercoledì 29 gennaio. Grande attesa per il debutto stagionale di Zaynab Dosso, punto di riferimento della velocità femminile italiana, in occasione del meeting serbo che fa parte del principale circuito internazionale al coperto.

La primatista italiana dei 60 metri (con 7.02), reduce da un’annata strepitosa in cui si è tolta la soddisfazione di salire sul podio ai Mondiali Indoor di Glasgow e sui 100 metri agli Europei di Roma, proverà a salire ulteriormente di colpi in vista dei due appuntamenti clou della stagione indoor: gli Europei di Apeldoorn (6-9 marzo) e soprattutto i Mondiali di Nanchino (21-23 marzo).

L’allieva di Giorgio Frinolli dovrà affrontare un doppio turno a Belgrado, con la batteria alle 16.13 e l’eventuale finale poco meno di due ore più tardi. Tra le sue avversarie più temibili ci sono sicuramente la svizzera Ajla Del Ponte (finalista olimpica dei 100 a Tokyo 2021) e l’australiana Torrie Lewis (argento mondiale Under 20 nei 200 metri).

Italia che verrà rappresentata nel Belgrade Indoor Meeting anche da Samuele Ceccarelli, oro europeo indoor 2023, che punta al riscatto dopo il 6.71 ad Ancona. Presenti anche Eloisa Coiro (dopo il recente primato personale sui 400 in 52.68) ed Elena Bellò negli 800 metri, Elisa Di Lazzaro nei 60 ostacoli e Ossama El Kabbouri nei 1500. Le stelle del meeting saranno la padrona di casa serba Angelina Topic nell’alto, l’americano Ronnie Baker nei 60 metri ed il fuoriclasse greco Miltiadis Tentoglou nel salto in lungo.