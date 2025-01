Andrey Rublev e Felix Auger-Aliassime si qualificano per i quarti di finale a Montpellier

Calato il sipario su questa giornata di incontri nell’ATP250 di Montpellier. Sul veloce indoor francese, pronostici rispetti per quanto concerne Andrey Rublev e Felix Auger-Aliassime. Il n.1 del seeding si è imposto contro l’americano Chris Eubanks (n.111 ATP) col punteggio di 6-4 6-3. Una partita in cui la maggior solidità da fondo del moscovita è stato il fattore discriminante. Nel prossimo turno Rublev affronterà il vincente del confronto tra il georgiano Nikoloz Basilashvili e il francese Arthur Rinderknech.

Basilashvili (n.178 del ranking) l’ha spuntata contro il kazako Mikhail Kukushkin (n.112 del ranking) 6-3 3-6 5-0, approfittando del ritiro del proprio avversario. Auger-Aliassime (n.23 del mondo) ha piegato il padrone di casa, Arthur Cazaux (n.101 del ranking), per 6-4 7-6 (5), trovando le soluzioni ai suoi problemi nei momenti opportuni. Il canadese giocherà contro il cinese Bu Yunchanckete (n.71 ATP), a segno contro il francese Constant Lestienne (n.177 ATP) per 6-2 6-1.

Si conoscono anche i prossimi avversari negli ottavi di Flavio Cobolli e Mattia Bellucci. Il romano (n.3 del seeding) se la vedrà contro l’olandese Jesper de Jong (n.131 del ranking), vittorioso contro il transalpino Quentin Halys (n.74 del mondo) per 7-6 (7) 2-0. Il francese, perso il primo set al tie-break, è stato costretto a ritirarsi per un problema fisico. Sarà invece l’americano Aleksandar Kovacevic (n.102 ATP) il prossimo rivale di Bellucci: lo statunitense si è imposto contro il belga David Goffin (n.56 ATP) per 6-2 3-6 6-4.

In conclusione, c’è stata l’affermazione abbastanza netta del kazako Alexander Bublik (n.39 del mondo) contro il tedesco Dominik Koepfer (n.118 del ranking) per 6-4 6-2. Nei quarti, Bublik attende proprio il vincitore della sfida tra Bellucci e Kovacevic.