Ambesi: “Sinner sul cemento come Nadal sulla terra rossa. Non vedo chi possa impensierirlo tranne Alcaraz”

Jannik Sinner ha vinto per il secondo anno di fila gli Australian Open, travolgendo il tedesco Alexander Zverev in finale per 3-0 e conquistando il terzo titolo Slam consecutivo sul cemento. Di questo e di tanto altro si è parlato nell’ultimo appuntamento di TennisMania, trasmissione condotta da Dario Puppo e visibile sul canale Youtube di OA Sport, con ospiti Guido Monaco e Massimiliano Ambesi.

“Onestamente non mi aspettavo una vittoria così netta, però sostanzialmente Zverev non ha mai giocato sul servizio di Sinner. È questo che secondo me ha dell’incredibile. Il numero uno al mondo che non concede alcuna palla break al numero due del ranking. Per me tutto ruota attorno a questo fatto, che ritengo clamoroso. Zverev tutto sommato ha una buona risposta, ma spesso e volentieri non cerca il colpo risolutivo e gioca questi colpi un po’ intermedi. Alla lunga uno come Sinner ha più soluzioni, quindi il fatto che il tedesco non sia mai arrivato a palla break non lo ritengo così casuale. Ha un gioco troppo poco aggressivo, di attesa, che contro Sinner non paga i dividendi, ma anche con Djokovic guardando gli scontri diretti del passato. Lui deve cambiare atteggiamento, i colpi secondo me non gli mancano da fondo campo. Zverev è andato a rete qualche volta in più, chiamato da Sinner, ma è sempre stato passato“, l’analisi di Ambesi.

“In tanti inizialmente hanno espresso dubbi su Sinner perché a loro dire non era sul livello della stagione passata, ma alla fine vince questo Slam perdendo meno set rispetto all’Australian Open 2024. Noto che, dopo il successo a Melbourne di un anno fa, è sempre stato lo stesso canovaccio nei tornei. Nei primi turni non forza più di tanto e lascia giocare un po’ di più l’avversario, poi man mano che il livello cresce lui aggiunge qualcosa. Oggi abbiamo visto un Sinner assolutamente dominante, come in semifinale contro Shelton in una partita veramente difficile. Qui siamo di fronte a un giocatore di cui non abbiamo ancora scoperto i limiti”, prosegue il giornalista di Eurosport.

Sull’impresa dell’azzurro: “Ha massacrato letteralmente Zverev. Parliamo del numero 2 al mondo, con 1100 punti di margine sul numero 3 e circa 3000 sul numero 4, per quanto possa contare la classifica. Alla vigilia non era così scontato, perché comunque Zverev aveva vinto della partite importanti contro Sinner. Ok, magari non era il Sinner dell’ultimo periodo, che non è un dettaglio. Comunque sicuramente ci si aspettava un incontro più combattuto”.

“Se al momento Sinner sul cemento è il Nadal sulla terra? Con una differenza però, che il numero di tornei sul cemento è decisamente superiore a quello dei tornei sul rosso. Se sei il numero 1 sul cemento con la superiorità che aveva Nadal sulla terra, resti il numero 1 del ranking per l’eternità. È un po’ questo il concetto. Attenzione… Valutiamo chi l’ha messo più in difficoltà in questo torneo, che per me non è Rune ma Schoolkate, che non sapevo neanche chi fosse. Lui cosa fa? Serve benissimo, variando tantissimo, viene a rete di continuo, poi Sinner non era nella sua migliore giornata e perde un set“, dice Ambesi.

Sugli avversari più credibili per Sinner: “Diciamo che Zverev è il terzo più forte al mondo perché Alcaraz in questo momento ha i suoi passaggi a vuoto, ma comunque è il numero 3 al mondo. È un giocatore che è arrivato a giocarsi la finale di Parigi non andando così lontano dal vincerla punteggio alla mano. Evidentemente si sono creati degli incastri anche con lui che rendono il match con Sinner molto complicata, però la domanda è: ‘Ma chi sono questi tennisti che riescono ad uscire fuori dall’incastro negativo oggi?’. Ok Alcaraz, e poi? Se ci fosse stato Djokovic, non avrebbe subito anche lui questa mattanza?”.