Alla scoperta di Kimi Antonelli: perché il nuovo asso della F1 potrebbe essere italiano

Andrea Kimi Antonelli sarà, indipendentemente dal risultato finale, uno dei protagonisti del Mondiale F1 2025. L’italiano debutterà con Mercedes accanto al britannico George Russell, pronto per prendere il posto del pluricampione del mondo Lewis Hamilton che come noto si sposterà in Ferrari per intraprendere una nuova sfida. Il bolognese riporta il Bel Paese nella massima formula: non accadeva dal GP Abu Dhabi 2021 quando in casa Sauber si decise di interrompere il rapporto con il futuro vincitore della 24 Ore Le Mans Antonio Giovinazzi.

Antonelli si presenta ai nastri di partenza di F1 a soli 18 anni dopo aver disputato un anno in FIA F2 con i colori di PREMA. Il figlio di Marco Antonelli, ex pilota e proprietario del team AKM Motorsport che gareggia attualmente con Mercedes nel Campionato Italiano GT, ha preso le misure con la monoposto di FIA F2 nel corso del 2024 riuscendo ad imporsi in due occasioni (la Sprint Race di Silverstone e la Main Race di Budapest).

Dal 2021 al 2024 Andrea Kimi Antonelli ha sempre vinto almeno una competizione disputata nell’anno solare prima di imporsi nel campionato disputato, eccezione fatta per la FIA F2 in cui ha anche saltato per indisposizione l’ultimo atto di Abu Dhabi. L’ex vincitore della F4 Italiana, della F4 tedesca, della Formula Regional Europe e della Formula Regional Middle East è passato direttamente in FIA F2 per il 2024 saltando il consigliato passaggio in FIA F3. La scommessa fatta è stata sicuramente vinta in vista del successivo ingaggio a tempo pieno in F1 con Mercedes, un obiettivo presente nella testa del giovane pilota nostrano sin dalle tante vittorie ottenute nel mondo dei kart.

Andrea Kimi Antonelli continua ora la preparazione verso il GP Australia 2025, tanto il lavoro effettuato negli ultimi mesi dall’italiano che oltre a dei test privati con Mercedes ha disputato anche due prove libere in un week-end di F1 tra Monza e Città del Messico.

L’impatto contro le barriere della ‘Parabolica Michele Alboreto’ a settembre durante la FP1 del GP Italia fa parte del percorso di apprendimento come ogni ipotetico errore che potrà arrivare nelle prime manifestazioni del 2025. Kimi dovrà ora solamente prendere la confidenza giusta con una monoposto completamente differente rispetto ad una FIA F2, una missione non scontata visto il poco tempo in pista prima dell’opening round presso l’Albert Park di Melbourne (Australia).

L’Italia può quindi sognare di riavere sul podio il proprio tricolore in F1 con un pilota, risultato che manca da oltre dieci anni. Andrea Kimi Antonelli è attualmente l’unico che sembra in grado di realizzare questa missione visto quanto mostrato negli ultimi anni, ma è doveroso avere la pazienza di aspettare un risultato che appare destinato ad arrivare.