Alex Vinatzer squalificato a Madonna di Campiglio: “Ero partito bene, inforcata anomala”

Grande delusione per Alex Vinatzer, uscito di scena nella prima manche dello slalom speciale di Madonna di Campiglio valevole per la Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci alpino. Il talentuoso azzurro ha inforcato a poche porte dal traguardo, venendo dunque squalificato e mancando l’appuntamento con la qualificazione per la seconda discesa sulla 3-Tre.

“È stata un’inforcata abbastanza anomala, con il palo che passa sopra lo sci, ma rivedendo il replay se l’attacco va all’interno è giusta la squalifica“, le prime dichiarazioni a caldo del 25enne altoatesino ai microfoni della Rai dopo l’ufficialità della squalifica. Vinatzer, a causa di un grave errore sul Canalone Miramonti, aveva chiuso con un ritardo leggermente superiore ai 2 secondi rispetto al miglior tempo assoluto del norvegese Atle Lie McGrath.

“Sono partito bene, ho faticato un po’ sul cambio della neve e sono andato un po’ in difesa, poi c’è stato l’errore. Prendiamo il buono, per come mi sono sentito nelle prime porte, poi vediamo ad Adelboden. Dopodomani ci sarà un’altra chance, avanti“, ha aggiunto il punto di riferimento della squadra italiana di slalom proiettandosi già al prossimo appuntamento del circuito maggiore in Svizzera.

Si tratta della terza mancata qualificazione in cinque slalom stagionali per Vinatzer, che ha dimostrato sin qui una maggiore costanza di rendimento tra le porte larghe con due piazzamenti tra i migliori 8 nei giganti di Soelden e dell’Alta Badia.