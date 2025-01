A che ora Musetti-Shapovalov, Australian Open 2025: programma esatto, tv, streaming

Nel secondo turno degli Australian Open 2025 di tennis sarà protagonista l’azzurro Lorenzo Musetti, testa di serie numero 16, il quale dopo aver vinto il derby contro Matteo Arnaldi all’esordio, sarà atteso dal canadese Denis Shapovalov.

La sfida sarà la seconda in programma dall’1.00 ora italiana sul Court 3, e si giocherà al termine del match tra la tunisina Ons Jabeur e la colombiana Camila Osorio: sarà il secondo scontro diretto tra i due, con Musetti che ha vinto l’unico precedente, giocato lo scorso anno ad Indian Wells.

Guarda gli Australian Open di tennis su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

La sfida Musetti-Shapovalov, in programma nella quinta giornata degli Australian Open 2025 verrà trasmessa in diretta tv sul canale Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2025

Giovedì 16 gennaio – Court 3

Dall’1.00 ora italiana – Sessione mattutina

Ons Jabeur (Tunisia) – Camila Osorio (Colombia)

A seguire

Lorenzo Musetti (Italia, 16) – Denis Shapovalov (Canada) – Diretta tv su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD



PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.