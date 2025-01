A che ora il biathlon oggi in tv: startlist staffetta maschile Ruhpolding, programma, streaming

L’Italia conferma gli uomini ma cambia l’ordine dei frazionisti che si daranno il cambio nella staffetta 4×7.5 km maschile prevista per oggi, venerdì 17 gennaio, alle ore 14.20, a Ruhpolding, in Germania, e valida per la quinta tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di biathlon.

Rispetto alla gara andata in scena ad Hochfilzen in Austria, viene rimescolato l’ordine dei primi tre uomini azzurri: Elia Zeni passa all’apertura, Lukas Hofer scala in seconda frazione, a Didier Bionaz tocca il terzo segmento di gara, mentre il solo Tommaso Giacomel viene confermato in chiusura.

La diretta tv della staffetta 4×7.5 km maschile della Coppa del Mondo di biathlon sarà fruibile su Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming sarà a cura di discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, infine la diretta live testuale sarà disponibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DEL MONDO BIATHLON 2025

Venerdì 17 gennaio 2025

Ore 14.20: 4×7.5 km maschile Ruhpolding (Germania) – Diretta tv su Eurosport 2 HD

STARTLIST COPPA DEL MONDO BIATHLON – STAFFETTA MASCHILE

1 FRA – FRANCE 1

1-1 r CLAUDE Emilien

1-2 g CLAUDE Fabien

1-3 y FILLON MAILLET Quentin

1-4 b JACQUELIN Emilien

2 NOR – NORWAY

2-1 r LAEGREID Sturla Holm

2-2 g SOERUM Vebjoern

2-3 y BOE Tarjei

2-4 b BOE Johannes Thingnes

3 SWE – SWEDEN

3-1 r BRANDT Viktor

3-2 g NELIN Jesper

3-3 y PONSILUOMA Martin

3-4 b SAMUELSSON Sebastian

4 GER – GERMANY 2

4-1 r STRELOW Justus

4-2 g RIETHMUELLER Danilo

4-3 y KUEHN Johannes

4-4 b NAWRATH Philipp

5 USA – UNITED STATES

5-1 r GERMAIN Maxime

5-2 g WRIGHT Campbell

5-3 y DOHERTY Sean

5-4 b BROWN Jake

6 FIN – FINLAND

6-1 r RANTA Jaakko

6-2 g HEIKKINEN Arttu

6-3 y SEPPALA Tero

6-4 b INVENIUS Otto

7 SLO – SLOVENIA 3

7-1 r DOVZAN Miha

7-2 g FAK Jakov

7-3 y VIDMAR Anton

7-4 b PLANKO Lovro

8 ITA – ITALY

8-1 r ZENI Elia

8-2 g HOFER Lukas

8-3 y BIONAZ Didier

8-4 b GIACOMEL Tommaso

9 UKR – UKRAINE

9-1 r PIDRUCHNYI Dmytro

9-2 g MANDZYN Vitalii

9-3 y DUDCHENKO Anton

9-4 b LESIUK Taras

10 SUI – SWITZERLAND 4

10-1 r PACAL James

10-2 g BURKHALTER Joscha

10-3 y FINELLO Jeremy

10-4 b STALDER Sebastian

11 CZE – CZECHIA

11-1 r HORNIG Vitezslav

11-2 g KRCMAR Michal

11-3 y MARECEK Jonas

11-4 b VACLAVIK Adam

12 AUT – AUSTRIA

12-1 r LEITNER Felix

12-2 g EDER Simon

12-3 y KOMATZ David

12-4 b JAKOB Patrick

13 BUL – BULGARIA 5

13-1 r TODEV Blagoy

13-2 g ILIEV Vladimir

13-3 y SINAPOV Anton

13-4 b VASILEV Konstantin

14 BEL – BELGIUM

14-1 r LANGER Thierry

14-2 g CLAUDE Florent

14-3 y MACKELS Marek

14-4 b BEAUVAIS Cesar

15 EST – ESTONIA

15-1 r ZAHKNA Rene

15-2 g KULBIN Jakob

15-3 y SIIMER Kristo

15-4 b UDAM Mehis

16 POL – POLAND 6

16-1 r BADACZ Konrad

16-2 g SUCHODOLSKI Fabian

16-3 y GUNKA Jan

16-4 b ZAWOL Marcin

17 ROU – ROMANIA

17-1 r BUTA George

17-2 g SHAMAEV Dmitrii

17-3 y COLTEA George

17-4 b FLORE Raul

18 KAZ – KAZAKHSTAN

18-1 r MUKHIN Alexandr

18-2 g DYUSSENOV Asset

18-3 y KURALES Vadim

18-4 b DARIN Ivan

19 LTU – LITHUANIA 7

19-1 r FOMIN Maksim

19-2 g STROLIA Vytautas

19-3 y CIGAK Nikita

19-4 b DOMBROVSKI Karol

20 SVK – SLOVAKIA

20-1 r BORGULA Jakub

20-2 g SKLENARIK Tomas

20-3 y ISKHAKOV Artur

20-4 b CESNEK Damian

21 LAT – LATVIA

21-1 r BIRKENTALS Renars

21-2 g MISE Edgars

21-3 y PATRIJUKS Aleksandrs

21-4 b RASTORGUJEVS Andrejs

22 CAN – CANADA 8

22-1 r RUNNALLS Adam

22-2 g PLETZ Logan

22-3 y FLEMING Jasper

22-4 b BORGLUM Haldan