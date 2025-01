A che ora il biathlon oggi in tv: startlist mass start Ruhpolding, programma, streaming

Oggi, domenica 19 gennaio, cala il sipario sulla quinta tappa della Coppa del Mondo a Ruhpolding (Germania). Sulle nevi bavaresi, saranno le Mass Start a tenere banco, con gli uomini che daranno il via alle danze alle 12.30, mentre le donne inizieranno le loro fatiche dalle 15.00. Si spera in un colpo di coda in casa Italia, che nei fatti ancora non c’è stato.

Saranno solo due i rappresentanti del Bel Paese presenti nell’elenco delle gare con partenza di gruppo. Nella prova maschile Tommaso Giacomel sarà chiamato a trovare quella precisione al poligono che, associata alla velocità di rilascio colpi, sta un po’ latitando. I rivali, da questo punto di vista, hanno alzato l’asticella e quindi non è semplice trovare la quadra.

Tra le donne Dorothea Wierer vorrà trasferire le buone sensazioni avute in staffetta in un format che potrebbe esserle gradito, a patto di essere precisa nelle sessioni di tiro e non andare in penalità. Da capire anche quali saranno le condizioni meteorologiche e se e quanto queste andranno a influenzare il rendimento delle due gare previste quest’oggi.

Guarda la Coppa del Mondo di biathlon su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Le Mass Start di Ruhpolding (Germania), valide per la quinta tappa della Coppa del Mondo di biathlon, saranno coperte in maniera completa in streaming da Discovery+; la trasmissione televisiva vi sarà anche per la prova maschile dalle 13.03 su Eurosport2 HD e quindi in streaming su SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTA LIVE testuali dell’intero schedule odierno.

A CHE ORA IL BIATHLON OGGI IN TV

Domenica 19 gennaio

Ore 12.30 15 km Mass Start uomini a Ruhpolding (Germania) – Diretta streaming su Discovery+.

Ore 15.00 12.5 km Mass Start donne a Ruhpolding (Germania) – Diretta streaming su Discovery+.

PROGRAMMA MASS START BIATHLON RUHPOLDING: COME SEGUIRLE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport2 HD solo la Mass Start uomini dalle 13.03.

Diretta streaming: Discovery+ per la programmazione completa; SkyGo, NOW e DAZN dalle 13.03 solo per la Mass Start uomini.

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST MASS START MASCHILE RUHPOLDING

1 BOE Johannes Thingnes NOR

2 LAEGREID Sturla Holm NOR

3 JACQUELIN Emilien FRA

4 PERROT Eric FRA

5 SOERUM Vebjoern NOR

6 SAMUELSSON Sebastian SWE

7 FILLON MAILLET Quentin FRA

8 CLAUDE Fabien FRA

9 BOE Tarjei NOR

10 NAWRATH Philipp GER

11 ULDAL Martin NOR

12 WRIGHT Campbell USA

13 STROEMSHEIM Endre NOR

14 FAK Jakov SLO

15 PIDRUCHNYI Dmytro UKR

16 GIACOMEL Tommaso ITA

17 RIETHMUELLER Danilo GER

18 STRELOW Justus GER

19 GUIGONNAT Antonin FRA

20 CHRISTIANSEN Vetle Sjaastad NOR

21 MANDZYN Vitalii UKR

22 HARTWEG Niklas SUI

23 RASTORGUJEVS Andrejs LAT

24 PONSILUOMA Martin SWE

25 CLAUDE Emilien FRA

26 HORNIG Vitezslav CZE

27 INVENIUS Otto FIN

28 DALE-SKJEVDAL Johannes NOR

29 KOMATZ David AUT

30 BURKHALTER Joscha SUI

STARTLIST MASS START FEMMINILE RUHPOLDING

1 PREUSS Franziska GER

2 JEANMONNOT Lou FRA

3 OEBERG Elvira SWE

4 MINKKINEN Suvi FIN

5 SIMON Julia FRA

6 MICHELON Oceane FRA

7 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA

8 RICHARD Jeanne FRA

9 GROTIAN Selina GER

10 VOIGT Vanessa GER

11 KIRKEEIDE Maren NOR

12 HALVARSSON Ella SWE

13 WIERER Dorothea ITA

14 HAUSER Lisa Theresa AUT

15 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR

16 MAGNUSSON Anna SWE

17 TANNHEIMER Julia GER

18 TODOROVA Milena BUL

19 LIE Lotte BEL

20 DZHIMA Yuliia UKR

21 LAMPIC Anamarija SLO

22 HAECKI-GROSS Lena SUI

23 CLOETENS Maya BEL

24 BASERGA Amy SUI

25 SKOTTHEIM Johanna SWE

26 GANDLER Anna AUT

27 OEBERG Hanna SWE

28 VOBORNIKOVA Tereza CZE

29 KUELM Susan EST

30 GASPARIN Elisa SUI