A che ora il biathlon oggi in tv, inseguimenti Oberhof 2025: starlist, programma, streaming

Oggi, sabato 11 gennaio, giornata di inseguimenti a Oberhof (Germania), quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon. Sulle nevi teutoniche le gare sui quattro poligoni potrebbero andare a cambiare lo spartito rispetto a quanto è accaduto nelle Sprint. Dalle 12.30 prenderanno il via le donne, mentre alle 14.45 è prevista la gara maschile. Da capire quali saranno le condizioni meteorologiche.

Vedremo se proseguirà l’incedere spaventoso della Francia. Nella Sprint citata, una prova folle con un podio del tutto inedito e con ben sei atlete nate dopo il 1999 nelle prime dieci posizioni. La francese Paula Botet si è imposta a sorpresa davanti alla norvegese Maren Kirkeeide e alla bulgara Milena Todorova. Vedremo se le favorite riusciranno a risalire la china e si spera anche in un colpo di coda di Dorothea Wierer nel suo format preferito.

Dal versante maschile Quentin Fillon Maillet, alla 17ma affermazione in gare di alto livello (Coppa del Mondo+Mondiali+Olimpiadi), vorrebbe replicare. Da capire se il buon Johannes Boe, il grande deluso della prova di ieri, reagirà e vorrà far valere il proprio feeling con Oberhof. In casa Italia si cerca precisione al poligono, il riferimento è in particolare a Tommaso Giacomel.

Guarda la Coppa del Mondo di biathlon su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

Le due gare di inseguimento donne e uomini a Oberhof (Germania), quarta tappa della Coppa del Mondo di biathlon, saranno trasmesse in diretta televisiva da Eurosport1 HD; in streaming su Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali della gara.

BIATHLON OGGI IN TV

Sabato 11 gennaio

Ore 12.30 10 km inseguimento femminile a Oberhof (Germania) – Diretta tv su Eurosport1 HD.

Ore 14.45 12.5 km inseguimento maschile a Oberhof (Germania) – Diretta tv su Eurosport1 HD.

PROGRAMMA INSEGUIMENTI OBERHOF 2025: COME SEGUIRLA IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Eurosport1 HD.

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, NOW e DAZN

Diretta testuale: OA Sport

STARTLIST INSEGUIRMENTO FEMMINILE BIATHLON A OBERHOF

1 BOTET Paula FRA 0:00

2 KIRKEEIDE Maren NOR 0:31

3 TODOROVA Milena BUL 0:35

4 BRAISAZ-BOUCHET Justine FRA 0:40

5 MINKKINEN Suvi FIN 0:48

6 MICHELON Oceane FRA 0:50

7 JEANMONNOT Lou FRA 0:53

8 LEINAMO Sonja FIN 0:54

9 TANNHEIMER Julia GER 0:56

10 GROTIAN Selina GER 0:59

11 b RICHARD Jeanne FRA 1:05

12 SIMON Julia FRA 1:08

13 HAUSER Lisa Theresa AUT 1:12

14 DZHIMA Yuliia UKR 1:16

15 TANDREVOLD Ingrid Landmark NOR 1:18

16 CARRARA Michela ITA 1:34

17 ERMITS Regina EST 1:34

18 REPINC Lena SLO 1:36

19 WIERER Dorothea ITA 1:37

20 BASERGA Amy SUI 1:42

21 KNOTTEN Karoline Offigstad NOR 1:48

22 LAMPIC Anamarija SLO 1:51

23 LEHTONEN Venla FIN 1:53

24 RANDBY Gro NOR 1:54

25 LIE Lotte BEL 1:58

26 LIEN Ida NOR 1:58

27 GASPARIN Aita SUI 1:59

28 yr PREUSS Franziska GER 2:00

29 HAECKI-GROSS Lena SUI 2:07

30 HAMALAINEN Inka FIN 2:11

31 KUZMINA Anastasiya SVK 2:11

32 STEINER Tamara AUT 2:18

33 GANDLER Anna AUT 2:18

34 CLOETENS Maya BEL 2:19

35 SCHNEIDER Sophia GER 2:19

36 KINK Julia GER 2:20

37 OEBERG Elvira SWE 2:21

38 LUNDER Emma CAN 2:24

39 VOBORNIKOVA Tereza CZE 2:26

40 DMYTRENKO Khrystyna UKR 2:28

41 TRAUBAITE Judita LTU 2:28

42 TALIHAERM Johanna EST 2:31

43 ZHURAUSKAITE Lidiia LTU 2:33

44 TRABUCCHI Martina ITA 2:39

45 PARADIS Pascale CAN 2:39

46 JUPPE Anna AUT 2:42

47 JISLOVA Jessica CZE 2:46

48 ZUK Kamila POL 2:49

49 STREMOUS Alina MDA 2:51

50 GASPARIN Elisa SUI 3:00

51 COMOLA Samuela ITA 3:03

52 BULINA Sandra LAT 3:14

53 JAKIELA Joanna POL 3:15

54 BULINA Sanita LAT 3:15

55 OEBERG Hanna SWE 3:15

56 CHALYK Daryna UKR 3:17

57 KLEMENCIC Polona SLO 3:17

58 SIDOROWICZ Natalia POL 3:21

59 MAGNUSSON Anna SWE 3:23

60 HALVARSSON Ella SWE 3:25

STARTLIST INSEGUIRMENTO MASCHILE BIATHLON A OBERHOF

1 FILLON MAILLET Quentin FRA 0:00

2 CLAUDE Fabien FRA 0:15

3 JACQUELIN Emilien FRA 0:22

4 PIDRUCHNYI Dmytro UKR 0:29

5 ULDAL Martin NOR 0:29

6 LAEGREID Sturla Holm NOR 0:36

7 HARTWEG Niklas SUI 0:37

8 CLAUDE Emilien FRA 0:40

9 b WRIGHT Campbell USA 0:48

10 PERROT Eric FRA 0:48

11 SOERUM Vebjoern NOR 0:49

12 PONSILUOMA Martin SWE 0:50

13 yr BOE Johannes Thingnes NOR 0:58

14 FAK Jakov SLO 0:58

15 RASTORGUJEVS Andrejs LAT 1:10

16 BOE Tarjei NOR 1:12

17 MANDZYN Vitalii UKR 1:12

18 STRELOW Justus GER 1:13

19 VACLAVIK Adam CZE 1:13

20 SAMUELSSON Sebastian SWE 1:13

21 KRCMAR Michal CZE 1:14

22 STROEMSHEIM Endre NOR 1:14

23 STALDER Sebastian SUI 1:17

24 NELIN Jesper SWE 1:20

25 HORNIG Vitezslav CZE 1:22

26 HOFER Lukas ITA 1:28

27 NAWRATH Philipp GER 1:30

28 SEPPALA Tero FIN 1:31

29 FINELLO Jeremy SUI 1:33

30 EDER Simon AUT 1:35

31 RIETHMUELLER Danilo GER 1:36

32 SHAMAEV Dmitrii ROU 1:37

33 KUEHN Johannes GER 1:39

34 LESIUK Taras UKR 1:39

35 STROLIA Vytautas LTU 1:39

36 MARECEK Jonas CZE 1:40

37 GUNKA Jan POL 1:42

38 KOMATZ David AUT 1:44

39 GIACOMEL Tommaso ITA 1:44

40 BRAUNHOFER Patrick ITA 1:46

41 GUIGONNAT Antonin FRA 1:52

42 ZENI Elia ITA 1:52

43 BRANDT Viktor SWE 1:55

44 HORN Philipp GER 1:58

45 LANGER Thierry BEL 1:59

46 KAISER Simon GER 2:00

47 GERMAIN Maxime USA 2:02

48 PLANKO Lovro SLO 2:08

49 DOVZAN Miha SLO 2:13

50 CLAUDE Florent BEL 2:14

51 VASILEV Konstantin BUL 2:15

52 VIDMAR Anton SLO 2:17

53 BIONAZ Didier ITA 2:17

54 BONACCI Vincent USA 2:19

55 BIRKENTALS Renars LAT 2:22

56 BUTA George ROU 2:22

57 LEITNER Felix AUT 2:23

58 DANUSER Dajan SUI 2:24

59 BADACZ Konrad POL 2:28

60 FOMIN Maksim LTU