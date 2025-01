A che ora Bronzetti-Cristian, Australian Open 2025: programma esatto, tv, streaming

Dopo la magnifica vittoria all’esordio contro la bielorussa Victoria Azarenka, è chiamata alla prova del nove agli Australian Open 2025 di tennis l’azzurra Lucia Bronzetti, che nel secondo turno del tabellone di singolare femminile dovrà affrontare domani, giovedì 16 gennaio, la romena Jaqueline Cristian.

La sfida sarà la terza in programma dall’1.00 ora italiana sul Court 13, e si giocherà comunque non prima delle ore 04.30 italiane: sarà il sesto confronto tra le due, con Cristian in vantaggio per 4-1 nei precedenti, ma Bronzetti ha vinto proprio l’ultima sfida, giocata lo scorso anno negli ottavi a Guangzhou.

La sfida Bronzetti-Cristian, in programma nella quinta giornata degli Australian Open 2025 verrà trasmessa in diretta tv sul canale Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD, mentre la diretta streaming verrà assicurata da discovery+, Sky Go, NOW e DAZN. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’incontro.

CALENDARIO AUSTRALIAN OPEN 2025

Giovedì 16 gennaio – Court 13

Dall’1.00 ora italiana – Sessione mattutina

Danka Kovinic (Montenegro)-Dayana Yastremska (Ucraina, 32)

A seguire

Gabriel Diallo (Canada)-Karen Khachanov (Russia, 19)

Non prima delle 4.30

Lucia Bronzetti (Italia, 16) – Jaqueline Cristian (Romania) – Diretta tv su Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD



PROGRAMMA AUSTRALIAN OPEN 2025: DOVE VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1 HD o Eurosport 2 HD.

Diretta streaming: discovery+, Sky Go, NOW, DAZN.

Diretta Live testuale: OA Sport.