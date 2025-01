Lorenzo Sonego: “Un’emozione pazzesca, però mi dispiace che Tien abbia avuto problemi fisici”

Lorenzo Sonego si è qualificato per la prima volta in carriera per i quarti di finale di uno Slam. Un traguardo raggiunto dal piemontese agli Australian Open 2025 dopo aver battuto in quattro set l’americano Learner Tien con il punteggio di 6-3 6-2 3-6 6-1. Davvero eccellente la prestazione del numero 55 del mondo, che continua così il suo sogno a Melbourne, in attesa della sfida che lo vedrà opposto o all’americano Ben Shelton o al francese Gael Monfils.

Al termine dell’incontro, nella classifica intervista sul campo, Sonego è apparso decisamente emozionato, ma anche speso alcune parole per i problemi fisici avuti da Tien nel corso del match: “Un’emozione incredibile. Sono un po’ triste perché non vuoi mai vincere per le condizioni imperfette dell’avversario, ma sono cose che possono accadere.

Sul suo momento magico in Australia e su cosa farà nelle prossime ore: “Giocare con quest’atmosfera è incredibile, sto giocando alla grande questa settimana e voglio continuare così. Ora penserò un po’ a rilassarmi, magari ascoltando un po’ di musica”.

Sul prossimo avversario: “Monfils o Shelton? Sono entrambi due grandissimo giocatori, io sono focalizzato sul mio tennis, come ho fatto finora”.