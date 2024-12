WTA Brisbane 2025, Sabalenka riparte con una vittoria. Jabeur vince ancora, fuori Badosa e Kalinskaya

La nuova stagione comincia con una vittoria per Aryna Sabalenka. La numero uno del mondo stacca il biglietto per gli ottavi di finale del WTA di Brisbane dopo aver superato in due set la messicana Renata Zarazua con il punteggio di 6-4 6-0 dopo poco più di un’ora di gioco. Adesso Sabalenka affronterà la kazaka Yulia Putintseva, che ah battuto per 6-2 7-5 l’americana McCartney Kessler.

Buona la prima e anche la seconda per Ons Jabeur. La tunisina non giocava una partita dal 6 luglio scorso e ha ricominciato sicuramente nel miglior modo possibile. Dopo la vittoria all’esordio con la cinese Zheng, oggi l’ex numero due del mondo ha sconfitto la russa Ekaterina Alexandrova per 6-3 6-2.

Adesso Jabeur affronterà l’armena Elina Avanesyan, che ha sicuramente realizzato la sorpresa di giornata, eliminando la spagnola Paula Badosa, testa di serie numero quattro. Avanesyan si è imposta in tre set con il punteggio di 6-3 1-6 6-2 dopo due ore di gioco.

Buona la prima anche per Mirra Andreeva, che ha superato nel derby russo Anna Blinkova con un doppio 6-4. Passano agli ottavi anche la ceca Marie Bouzkova e l’ucraina Anhelina Kalinina, che hanno sconfitto rispettivamente la lettone Jelena Ostapenko (7-6 6-4) e la russa Diana Shnaider (6-3 4-6 6-1).

RISULTATI WTA BRISBANE (31 DICEMBRE)

Avanesyan (Arm) b. Badosa (Esp) 6-3 1-6 6-2

Putintseva (Kaz) b. Kessler (Usa) 6-2 7-5

Krueger (Usa) b. Kalinskaya (Rus) 6-3 6-3

Sabalenka (Blr) b. Zarazua (Mex) 6-4 6-0

M.Andreeva (Rus) b. Blinkova (Rus) 6-4 6-4

Bouzkova (Cze) b. Ostapenko (Lat) 7-6 6-4

Jabeur (Tun) b. Alexandrova (Rus) 6-3 6-2

Kalinina (Ukr) b. Shnaider (Rus) 6-3 4-6 6-1