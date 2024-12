Wimbledon 2025, quando si svolge? Le date dalle qualificazioni alla finale

Il terzo torneo stagionale dello Slam si terrà da lunedì 30 giugno a domenica 13 luglio: a Wimbledon, in Inghilterra la tradizione comanda e così il torneo inizierà di lunedì e non di domenica, e la finale maschile si disputerà domenica 13 luglio.

Sui campi in erba più famosi del mondo ci aspettano due settimane di grande tennis, trasmessi in diretta tv grazie a Sky Sport, in diretta streaming su Sky Go e Now, mentre OA Sport vi offrirà la consueta diretta live testuale in tempo reale.

CALENDARIO WIMBLEDON 2025

Lunedì 23 giugno

Dalle 11.30 sui campi esterni

Singolare maschile – primo turno qualificazioni

Singolare femminile – primo turno qualificazioni

Martedì 24 giugno

Dalle 11.30 sui campi esterni

Singolare maschile – primo turno qualificazioni

Singolare fe2mminile – primo turno qualificazioni

Mercoledì 25 giugno

Dalle 11.30 sui campi esterni

Singolare maschile – secondo turno qualificazioni

Singolare femminile – secondo turno qualificazioni

Giovedì 26 giugno

Dalle 11.30 sui campi esterni

Singolare maschile – secondo turno qualificazioni

Singolare femminile – secondo turno qualificazioni

Venerdì 27 giugno

Dalle 11.30 sui campi esterni

Singolare maschile – terzo turno qualificazioni

Singolare femminile – terzo turno qualificazioni

Sabato 28 giugno

Riposo

Domenica 29 giugno

Riposo

Lunedì 30 giugno

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – primo turno

Singolare femminile – primo turno

Martedì 1 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – primo turno

Singolare fe2mminile – primo turno

Mercoledì 2 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – secondo turno

Singolare femminile – secondo turno

Giovedì 3 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – secondo turno

Singolare femminile – secondo turno

Venerdì 4 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – terzo turno

Singolare femminile – terzo turno

Sabato 5 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – terzo turno

Singolare femminile – terzo turno

Domenica 6 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – quarto turno

Singolare femminile – quarto turno

Lunedì 7 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – quarto turno

Singolare femminile – quarto turno

Martedì 8 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare femminile – quarti di finale

Mercoledì 9 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – quarti di finale

Giovedì 10 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare femminile – semifinali

Venerdì 11 luglio

Dalle 11.30 sui campi esterni, 13:00 sul Centre Court e No.1

Singolare maschile – semifinali

Sabato 12 luglio

Ore 14.00 – Finale singolare femminile

Domenica 13 luglio

Ore 14.00 – Finale singolare maschile

PROGRAMMA WIMBLEDON 2025: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport.

Diretta streaming: Sky Go, Now.

Diretta Live testuale: OA Sport.