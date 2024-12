We Run Rome 2024, il percorso della tredicesima edizione. Grande spettacolo tra le strade della Capitale

Conto alla rovescia ormai agli sgoccioli in vista della We Run Rome 2024, edizione numero 13 della manifestazione podistica che va in scena a San Silvestro tra le strade della capitale. Il centro di Roma sarà teatro di una corsa competitiva sulla distanza dei 10 chilometri, ma ci sarà spazio anche per gli amatori con gare non competitive da 5 e 10 km.

L’evento, organizzato dall’Atleticom ASD, si svolge sotto l’egida della FIDAL e gode dei patrocini del CONI, di Sport e Salute, di Roma Capitale e della Regione Lazio. Appuntamento fissato domani, martedì 31 dicembre alle ore 14.00, per la partenza della We Run Rome, con la competizione che comincerà e terminerà sul Viale delle Terme di Caracalla.

Gli atleti, dopo lo start, si muoveranno verso Piazza Venezia, Via del Corso, Piazza di Spagna, Piazza del Popolo, il Pincio, Villa Borghese, Via Veneto, Via dei Fori Imperiali e il Colosseo prima di completare il percorso tornando al punto di partenza nei pressi dello Stadio delle Terme di Caracalla (luogo di ritrovo per i partecipanti), intitolato a Nando Martellini.

Un anno fa la gara maschile fu vinta da Pasquale Sevarolo con il tempo di 29:11, mentre tra le donne si impose la primatista italiana di Maratona Sofiia Yaremchuk in 33:39.