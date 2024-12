Volley, Verona espugna Padova e rafforza il quinto posto in Superlega. Keita scatenato

Verona ha sconfitto Padova con un secco 3-0 (27-25; 25-20; 25-21) nel posticipo della decima giornata di Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Gli scaligeri si sono imposti in trasferta nel derby veneto e hanno così infilato il secondo successo consecutivo, rafforzando il quinto posto con 18 punti all’attivo alle spalle di Piacenza (20) e davanti a Milano (15). I padroni di casa sono incappati nel quarto stop consecutivo e nell’ottava battuta d’arresto stagionale, restando in nona posizione.

Prestazione impeccabile da parte dell’opposto Noumory Keita (25 punti, 4 muri, 2 ace), supportato al meglio dagli schiacciatori Donovan Dzavoronok (13) e Rok Mozic (13), da annotare i sei punti (due muri) del centrale Lorenzo Cortesia. A Padova non sono bastati il bomber Marko Sedlacek (15) e l’ottimo Luca Porro (12), a referto in maniera brillante anche Veljko Masulovic (9 punti) e il centrale Federico Crosato (6 punti, 2 muri).

Verona tornerà in campo nella serata di venerdì 6 dicembre per chiudere il girone d’andata di fronte al proprio pubblico ospitando Taranto, mentre Padova ha già concluso la prima metà di campionato e tornerà in azione tra due settimane incrociando Civitanova. Ricordiamo che le prime otto classificate si qualificheranno ai quarti di finale della Coppa Italia, dove il tabellone sarà stilato tenendo in considerazione i piazzamenti: prima contro ottava, quarta contro quinta, seconda contro settima e terza contro sesta.