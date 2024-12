Volley, Trento capitola con il Sada Cruzeiro: addio apoteosi al Mondiale per Club, i brasiliani fanno festa

Trento sperava di conquistare il Mondiale per Club 2024 di volley maschile e conquistare il titolo iridato per la sesta volta nella storia, a sei anni di distanza dall’ultimo trionfo nella prestigiosa competizione, ma i Campioni d’Europa sono andati a sbattere contro i brasiliani del Sada Cruzeiro nella finale andata in scena a Uberlandia (Brasile). I Campioni del Sudamerica si sono imposti per 3-1 (25-22; 20-25; 25-16; 25-22) e hanno così messo le mani sul quinto sigillo, agganciando proprio i dolomitici in testa all’albo d’oro della prestigiosa competizione.

Trento si era presentata all’atto conclusivo dopo aver liquidato Civitanova con un secco 3-0 e partiva con i favori del pronostico (aveva perso contro questi avversari nella fase a gironi facendo a meno di qualche titolare), ma ha invece dovuto fare i conti con la spumeggiante verve del sodalizio di Belo Horizonte. I padroni di casa sono stati aggressivi e hanno preso il largo nelle battute iniziali del primo set, i ragazzi di coach Fabio Soli hanno reagito nella seconda frazione ma poi il Sada Cruzeiro è risultato più incisivo nel terzo e nel quarto parziale meritando il successo.

Prova sopra le righe da parte dell’opposto Wallace (23 punti), ben spalleggiato dallo schiacciatore Vaccari (12 punti), dai centrali Otavio (8 punti, 3 muri) e Lucas (4 punti) sotto la regia di Matheus (4 punti). Tra le fila di Trento il migliore è stato il martello Alessandro Michieletto (21 punti, 4 ace), in doppia cifra anche l’altro schiacciatore Daniele Lavia (10) e il centrale Flavio Gualberto (10), sottotono i due opposti Gabi Garcia (9) e Kamil Rychlicki (6) sotto la regia di Riccardo Sbertoli.