Volley, Perugia espugna Ankara e firma il tris in Champions League: Giannelli impeccabile

Perugia ha sconfitto l’Halkbank Ankara per 3-0 (25-20; 29-27; 25-23) e ha così vinto la terza partita consecutiva nella Champions League 2024-2025 di volley maschile. I Campioni d’Italia si sono imposti in trasferta, riuscendo ad avere la meglio su un avversario particolarmente rognoso sostenuto dai calorosi 5.000 spettatori che hanno gremito la TVF Ziraat Bankkart Hall della capitale turca. I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti difendono così la propria imbattibilità stagionale tra la Superlega e la massima competizione europea, rafforzando il primo posto nel gruppo D.

La Sir Sicoma Monini svetta infatti con tre successi (nove punti) davanti all’Halkbank (una vittoria, quattro punti) e ai francesi del St. Nazaire (una affermazione, due punti), che stasera incroceranno il fanalino di coda CESKE Budejovice. Perugia ha così compiuto un passo importante verso la qualificazione ai quarti di finale, riservata alle prime classificate dei cinque gironi (le seconde e la miglior terza disputeranno un playoff). Gli umbri torneranno in campo in ambito continentale il prossimo 19 dicembre per incrociare i transalpini.

I Block Devils hanno preso il comando delle operazioni nelle battute iniziali del primo set (8-4), hanno conservato il margine senza particolari patemi d’animo (15-19) e nel finale hanno amministrato la situazione. Nel secondo parziale, invece, i rossoneri hanno recuperato un iniziale svantaggio di 1-4 e si sono issati di forza sul 12-5 grazie agli attacchi di Plotnytskyi e alla verve di Loser. Quando la frazione sembrava decisa, però, l’Halkbank ha sfruttato il turno in battuta di Ma’a per avvicinarsi (9-13), poi Kooy e Matic si sono fatti sentire (16-18).

Gli umbri hanno avuto due set-point consecutivi sul 24-22, ma un diagonale di Sotola e un ace di Ma’a hanno costretto i Campioni d’Italia a rifare tutto prima della chiusura firmata da Ishikawa ai vantaggi. I padroni di casa non hanno mollato la presa e hanno cercato di riaprire la contesa, cercando di allungare nei primi scambi del terzo set portandosi sul 7-5. Perugia ha recuperato il break con grande disinvoltura, è uscita brillantemente dalla lotta punto a punto, si è portata avanti (14-12) e a quel punto è riuscita ad amministrare il margine (anche se con un brivido nel finale) lanciandosi verso la vittoria in 86 minuti di gioco.

A mettersi maggiormente in luce sono stati gli schiacciatori Yuki Ishikawa (15 punti, 70% in fase offensiva) e Oleh Plotnytskyi (15 punti, 59% in fase offensiva) sotto la regia di Simone Giannelli (6 punti, 2 ace), che ha ben sfruttato anche l’opposto Wassim Ben Tara (14 punti, 73%). Al centro si sono distinti Agustin Loser (5 punti, 3 muri) e Sebastian Solé (7 punti), il libero Massimo Colaci ha chiuso con il 27% di ricezione positiva. Tra le fila dell’Halkbank Ankara i migliori sono stati Marek Sotola (12), Dick Kooy (8) e Mirza Lagumdzija (9).