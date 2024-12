Volley, Perugia batte Verona e si conferma insuperabile. Bovolenta trascina Piacenza, ok Milano

Oggi si sono disputate tre partite valide per la 12ma giornata della Superlega, il massimo campionato italiano di volley maschile. Il girone di ritorno si è aperto con la sofferta vittoria al tie-break di Perugia sul campo di Verona: i Block Devils sono stati rimontati dai padroni di casa dopo essersi imposti nel primo e nel terzo set, ma hanno poi dettato legge al tie-break. I Campioni d’Italia hanno così difeso la propria imbattibilità, infilando la dodicesima vittoria stagionale e confermandosi al comando della classifica generale con cinque punti di vantaggio su Trento, anche se i dolomitici dovranno recuperare l’incontro saltato oggi a causa dell’impegno nel Mondiale per Club (sconfitta in finale contro il Sada Cruzeiro).

Lo schiacciatore Oleh Plotnytskyi ha messo a segno 27 punti (4 muri, 6 ace), in doppia cifra anche l’opposto Wassim Ben Tara (17 punti) e l’altro martello Kamil Semeniuk (10) sotto la regia di Simone Giannelli. Agli scaligeri non sono bastati Rok Mozic (26) e Noumory Keita (19). Piacenza ha rimontato da 1-2 sul campo di Modena e ha conquistato una vittoria fondamentale per salire al terzo posto in classifica generale superando Civitanova, ma la Lube dovrà prossimamente recuperare la partita saltata questo weekend a causa dell’impegno nella rassegna iridata.

In auge il giovane bomber Alessandro Bovolenta, subentrato a Yuri Romanò (5) dopo i primi tre set e capace di mettere a segno 16 punti con il 76% in fase offensiva. In doppia cifra anche il martello Stephen Maar (14) e il centrale Gianluca Galassi (15 punti), mentre ai Canarini non sono bastati Paul Buchegger (22) e José Gutierrez (12), 14 punti per Vlad Davyskiba che ha rilevato Tommaso Rinaldi (6) dopo i primi due parziali. Milano ha travolto Taranto per 3-0, spinta dai 19 punti di Ferre Reggers.

RISULTATI SUPERLEGA VOLLEY OGGI

Rana Verona vs Sir Susa Vim Perugia 2-3 (19-25; 25-23; 20-25; 25-22; 7-15)

Valsa Group Modena vs Gas Sales Bluenergy Piacenza 2-3 (21-25; 25-16; 25-20; 20-25; 6-15)

Allianz Milano vs Gioiella Prisma Taranto 3-0 (25-21; 25-19; 25-21)

CLASSIFICA SUPERLEGA VOLLEY

Perugia 32 punti (12 partite disputate), Trento 27 (11), Piacenza 23 (12), Civitanova 23 (11), Verona 22 (12), Milano 21 (12), Cisterna 15 (11), Modena 15 (12), Padova 10 (11), Taranto 10 (12), Monza 7 (12), Grottazzolina 5 (12).