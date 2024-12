Volley: Ivan Zaytsev-Vero Volley Monza, è ufficialmente finita

“Il Consorzio Vero Volley comunica che l’atleta Ivan Zaytsev ha terminato il proprio periodo contrattuale con la MINT Vero Volley Monza. La società ringrazia Ivan per la disponibilità dimostrata e gli augura il meglio per il suo futuro”.

Con questo comunicato, pubblicato sul proprio sito ufficiale, il club brianzolo ha ufficializzato la notizia che di fatto era da nell’aria da giorni e che chiude un’esperienza brevissima dell’azzurro in quel di Monza (poco più di tre mesi, ndr).

Zaytsev ha lasciato così la sua squadra aiutandola, con 13 punti a tabellino, nella sfida vinta ieri in Superlega contro la Lube Civitanova, con il risultato finale di 3-2.

Ora per lui una nuova avventura, in coincidenza dell’inizio del 2025: per lo schiacciatore classe 1988 si aprono infatti le porte della Turchia. La “Zar” vestirà la maglia del Galatasaray, approdando in un nuovo torneo, con la volontà di provare a vincere qualcosa anche in un altro paese, dopo i tre scudetti vinti in Italia.