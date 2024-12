Volley, Grottazzolina sorprende Monza all’Opiquad Arena e conquista la prima vittoria in SuperLega

In cerca di ossigeno. Una sfida ad alta tensione stasera all’OpiquadArena tra Mint Vero Volley Monza e Yuasa Battery Grottazzolina. A dare il battesimo al girone di ritorno della SuperLega di volley è stato una sorta di spareggio salvezza e fa strano descriverlo così, se si pensa alla Mint finalista scudetto dello scorso anno. I marchigiani si sono presentati alla sfida da ultimi in classifica, ancora senza aver vinto una partita e con 2 punti all’attivo, mentre la compagine allenata da Massimo Eccheli prima della sfida di stasera aveva perso quattro delle ultime cinque gare.

Nell’unico precedente, al debutto stagionale del torneo in corso, i brianzoli avevano vinto al PalaSavelli di Porto San Giorgio con molta fatica, al termine di una maratona estenuante. Il preludio di un torneo con tanti problemi per entrambe le compagini. La MINT è scesa in campo con la voglia di riscattarsi, dunque, dopo lo stop contro Cisterna, mentre come detto la Yuasa sperava di interrompere il digiuno da vittorie.

In maniera del tutto inaspettata è arrivata l’affermazione per 3-0 della formazione allenata da Massimiliano Ortenzi. Un perentorio 3-0 con i seguenti parziali: 25-22; 26-24; 25-21. Davvero difficile aspettarsi un riscontro del genere, specialmente da parte di una squadra che mai era riuscita a prevalere.

A spiccare nel roster marchigiano sono stati il serbo Dusan Petkovic con 18 punti (6 muri vincenti), il bulgaro Georgi Tatarov con 11 punti all’attivo, gli stessi di Michele Fedrizzi (5 muri vincenti e ace). Tanti problemi in ricezione tra le fila brianzole. Non in grado la Mint di trovare delle contromisure in ricezione in questa partita. Luka Marttila in doppia cifra in termini realizzativi (11 punti), mentre Ivan Zaytsev ha concluso con nove punti messi a segno.

Allarme rosso, quindi, per la squadra guidata Eccheli, che invece tanto bene sta facendo in Europa. Monza resta ferma a quota 7 punti e vede avvicinarsi proprio Grottazzolina, salita a 5.