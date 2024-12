Volley femminile, statistiche A1 2024-2025: la classifica per punti fatti, muri e ricezione

Il campionato delle campionesse olimpiche regala ogni settimana spettacolo ed emozioni, anche se c’è una vera e propria dominatrice che risponde al nome di Conegliano e tutte le altre rivali in classifica inseguono a distanza piuttosto elevata. A poco più di metà del percorso è giusto anche dare un’occhiata ai numeri e il nome che salta all’occhio quando si parla di punti fatti è quello di Ekaterina Antropova, opposta di Scandicci e con l’oro a Cinque Cerchi al collo e la curiosità è che in questa speciale classifica non ci sono le giocatrici di Conegliano, soprattutto a causa del turnover a cui si affidato molto spesso Daniele Santarelli.

In cima alla classifica troviamo, appunto, Ekaterina Antropova, opposto della Savino Del Bene Scandicci. Con 346 punti realizzati in 14 partite e 52 set giocati, Antropova ha una media eccezionale di 6,65 punti per set. Impressionante anche il numero di break point messi a segno, ben 138, che sottolineano la sua capacità di fare la differenza nei momenti cruciali. Al secondo posto si piazza Anett Németh, opposto del Bartoccini-Mc Restauri Perugia. La giocatrice ungherese ha disputato 14 partite e 51 set, totalizzando 293 punti con una media di 5,75 punti per set. Anche lei si distingue per i suoi 91 break point. Sul gradino più basso del podio troviamo la giovane Adhuoljok Malual, opposto de Il Bisonte Firenze. Malual ha messo a referto 271 punti in 14 partite e 54 set giocati, con una media di 5,02 punti per set. I suoi 80 break point confermano il suo ruolo chiave nell’attacco fiorentino.

In quarta posizione si distingue Erblira Bici, opposto della Megabox Ondulati Savio Vallefoglia. Con 258 punti realizzati in 14 partite e ben 61 set giocati, Bici registra una media di 4,23 punti per set. 94 i break point, uno dei valori più alti della top ten. Segue al quinto posto Gabriela Orvosova, opposto della Smi Roma Volley, che ha totalizzato 230 punti in 14 partite e 48 set, con una media di 4,79 punti per set e 78 break point. Al sesto posto c’è la statunitense Avery Skinner, schiacciatrice della Reale Mutua Fenera Chieri. Con 228 punti in 14 partite e 55 set giocati, Skinner ha una media di 4,15 punti per set. Notevole anche il suo contributo nei break point, con 91 realizzazioni. La settima posizione è occupata da un’altra atleta della Reale Mutua Fenera Chieri, l’opposto Lucille Gicquel, che ha disputato 14 partite e 54 set. Gicquel ha messo a segno 218 punti, con una media di 4,04 punti per set e 76 break point. Ottava in classifica è Nika Daalderop, schiacciatrice della Vero Volley Milano. Daalderop ha giocato 13 partite e 54 set, realizzando 209 punti con una media di 3,87 punti per set e 83 break point. In nona posizione troviamo Malwina Smarzek, opposto della Wash4Green Pinerolo. La schiacciatrice polacca ha realizzato 206 punti in 13 partite e 46 set giocati, con una media di 4,48 punti per set. I suoi 79 break point la rendono una delle giocatrici più incisive nei momenti chiave delle partite. Chiude la top ten Ailama Cese Montalvo, schiacciatrice del Volley Bergamo. Con 205 punti in 14 partite e 48 set giocati, Montalvo registra una media di 4,27 punti per set e 83 break point, confermando il suo ruolo di spicco nella squadra lombarda.

Conegliano c’è eccome quando si parla di classifica di rendimento in ricezione. In questo fondamentale non poteva mancare sul gradino più alto del podio la giocatrice più forte che abbia mai espresso l’Italia nel ruolo di libero e di ricevitrice. Al primo posto troviamo, infatti, Monica De Gennaro, libero della Prosecco Doc Imoco Conegliano. Con una media ponderata di 6,49 in 13 partite e 39 set giocati, De Gennaro ha effettuato 134 ricezioni totali, con una precisione impressionante del 50,75%. La sua sicurezza in seconda linea è fondamentale per la squadra veneta. Al secondo posto si piazza Brenda Castillo, libero della Savino Del Bene Scandicci. Castillo ha giocato 14 partite e 46 set, registrando una media ponderata di 6,47. Con 144 ricezioni totali e una percentuale di precisione del 52,08%, si conferma una delle migliori interpreti del ruolo. Condividono il terzo gradino del podio due giocatrici: Gabriela Braga Guimaraes, schiacciatrice della Prosecco Doc Imoco Conegliano, e Gaia Giovannini, campionessa olimpica, schiacciatrice della Megabox Ondulati Savio Vallefoglia. Entrambe hanno una media ponderata di 5,72, ma con numeri diversi. Braga Guimaraes ha disputato 13 partite e 37 set, con 169 ricezioni totali e una precisione del 46,15%. Giovannini, invece, ha giocato 14 partite e ben 60 set, totalizzando 368 ricezioni e una precisione del 47,55%.

In quinta posizione troviamo Sara Panetoni, libero della Honda Olivero Cuneo. La ravennate ha giocato 14 partite e 51 set, con una media ponderata di 5,66. Ha realizzato 156 ricezioni totali, con una precisione del 38,46%. Segue al sesto posto Ilaria Spirito, libero della Reale Mutua Fenera Chieri. Con 54 set giocati in 14 partite, Spirito ha una media ponderata di 5,64. Ha registrato 170 ricezioni totali, con una precisione del 43,53%. Settima in classifica è Giulia De Nardi, libero dell’Igor Gorgonzola Novara. De Nardi ha disputato 14 partite e 47 set, con una media ponderata di 5,51, con 196 ricezioni totali e una precisione del 42,86%. All’ottavo posto troviamo Ilenia Moro, libero della Wash4Green Pinerolo. Moro, nonostante abbia disputato solo 9 partite e 33 set, ha una media ponderata di 5,34. Con 122 ricezioni totali e una precisione del 39,34%, è una delle sorprese del campionato. La nona posizione è occupata da Chiara De Bortoli, libero della Megabox Ondulati Savio Vallefoglia. Con 14 partite e 61 set giocati, De Bortoli ha registrato una media ponderata di 5,30. Le sue 247 ricezioni totali e la precisione del 44,53% sottolineano la sua affidabilità. Chiude la top ten Giulia Leonardi, libero de Il Bisonte Firenze. Con 14 partite e 56 set disputati, Leonardi ha una media ponderata di 5,26. Ha realizzato 226 ricezioni totali, con una precisione del 31,86%.

Ancora azzurro, ancora top team analizzando le migliori giocatrici a muro del campionato. La prima in classifica non poteva che essere lei, “Nostra signora del muro” Anna Danesi ma c’è anche qualche sorpresa nella top ten che andiamo ad elencare. La regina del muro è Anna Danesi, centrale della Numia Vero Volley Milano. Con 13 partite giocate e 56 set disputati, Danesi ha realizzato ben 51 muri vincenti, dimostrando una straordinaria presenza sotto rete. Al secondo posto c’è Sonia Candi centrale della Megabox Ondulati Savio Vallefoglia. Candi ha giocato 14 partite e 61 set, totalizzando 49 muri vincenti. Terzo gradino del podio per Bozana Butigan, centrale de Il Bisonte Firenze. Butigan ha messo a segno 42 muri vincenti in 14 partite e 56 set giocati, confermandosi una delle migliori interpreti del ruolo.

Al quarto posto in coabitazione ci sono Ana Carolina Da Silva, per tutti Carol, della Savino Del Bene Scandicci e Anna Gray della Reale Mutua Fenera Chieri, entrambe centrali di grande talento. Carol, con 14 partite e 45 set giocati per la Savino Del Bene Scandicci, ha registrato 38 muri vincenti. Anna Gray, della Reale Mutua Fenera Chieri, ha ottenuto lo stesso numero di muri in 14 partite e 50 set disputati. Anche il sesto posto è in coabitazione tra Linda Nwakalor ed Ekaterina Antropova, entrambi punti di forza della Savino Del Bene Scandicci. Linda Nwakalor, centrale, ed Ekaterina Antropova, opposto. Entrambe hanno realizzato 36 muri vincenti. Nwakalor ha disputato 14 partite e 45 set, mentre Antropova ha giocato 14 partite e 52 set. Ottavo posto per Jovana Kocic, centrale della CDA Volley Talmassons FVG, che ha partecipato a 14 partite e 51 set, registrando 35 muri vincenti. Nona piazza per Hena Kurtagic, centrale del Numia Vero Volley Milano. Kurtagic, con 13 partite e 36 set giocati, ha messo a segno 32 muri vincenti, dimostrando grande efficienza in difesa. Decima Camilla Weitzel, centrale della Megabox Ondulati Savio Vallefoglia. Weitzel ha giocato 14 partite e 61 set, totalizzando 31 muri vincenti.