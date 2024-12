Volley femminile, poker di derby nella 15ma di A1 che accoglie nel “boxing day” le campionesse del mondo di Conegliano

Un Santo Stefano all’insegna dei derby, ben quattro, nella 15ma giornata di serie A1 che è anche quella del ritorno in Italia delle campionesse del mondo della Prosecco Doc Imoco Conegliano. La squadra veneta, 23 vittorie a fila in stagione, potrà festeggiare con i propri tifosi nel testa-coda casalingo in programma a Villorba alle 17.00 con i Talmassons. Santarelli potrebbe concedere la passerella alle protagoniste dell’impresa di Hangzhou e lasciare spazio, strada facendo, Talmassons permettendo, alle seconde linee. Le friulane proveranno ad inserirsi nel clima di euforia del PalaVerde, desiderose di riscatto dopo la brutta sconfitta casalinga di domenica con Roma che ha fatto ripiombare la squadra friulana in zona retrocessione.

L’altra squadra reduce da Hangzhou, la Numia Milano, salita sul terzo gradino del podio nel torneo iridato, proverà a confermare quanto di buono mostrato al Mondiale, soprattutto nella semifinale persa con Conegliano e nelle due sfide con le squadre brasiliane, andando a far visita ad una carica Smi Roma che arriva dalla vittoria di Talmassons, la terza stagionale in Italia, e proverà a creare qualche grattacapo a Sylla e compagne. Anche qui Lavarini, vista la vicinanza con la trasferta dall’altra parte del globo, potrebbe affidarsi ad un corposo turn over. Si gioca a Roma alle 17.00.

E poi ci sono i derby, un poker di sfide tra corregionali che promettono scintille, a partire dalla gara delle ex del PalaWanny tra Savino del Bene Scandicci e Il Bisonte Firenze. Tra le due squadre scambi di giocatrici un paio di settimane fa (Baijens a Firenze, Mancini e Ribechi a Scandicci), tanti punti in classifica (Scandicci seconda, Firenze decima) ma ad accomunare le squadre c’è un buon entusiasmo che ha accompagnato la vigilia di questa sfida con entrambe le formazioni che arrivano da successi esterni, a Cuneo la Savino del Bene e a Pesaro contro il Vallefoglia Il Bisonte. Si gioca alle 18.00.

Molto interessante la sfida tutta lombarda tra Bergamo ed Eurotek Busto Arsizio. Sono le due rivelazioni della prima parte di campionato. La squadra di casa arriva dal successo casalingo contro Perugia e affronta la seconda sfida a fila tra le mura amiche. Dall’altra parte della rete c’è una Eurotek che arriva a questa partita con cinque vittorie a file alle spalle e con dieci giorni senza campionato, visto che il match previsto per domenica contro Conegliano è rinviato a fine gennaio per la concomitanza con il Mondiale. Squadre in campo alle 15.30.

Gli altri due derby sono piemontesi e i fari sono puntati su Pinerolo dove la Wash4Green cercherà di creare qualche grattacapo alla Igor Gorgonzola Novara (Pinerolo, ore 16.00). Le novaresi arrivano a questo appuntamento con quattro successi consecutivi e il terzo posto appena conquistato, mentre Pinerolo deve scuotersi se vuole andarsi a prendere un posto nei playoff come seppe fare un anno fa. Tre punti non sono troppi da recuperare ma oggi sarà dura fare punti. Sempre in Piemonte si gioca la sfida tra Reale Mutua Fenera Chieri e Honda Olivero Cuneo. Entrambe le squadre sono spalle al muro: Chieri vuole riprendersi quantomeno il quinto posto ma la classifica per il momento non gli sorride. Cuneo occupa l’ultimo posto in classifica ma potrebbe cambiare passo a breve.

A completare il quadro della 15ma giornata la sfida delle 17.00 tra la Megabox Ondulati del Savio Vallefoglia e la Bartoccini Mc-Restauri Perugia. Partita dai mille risvolti quella di Pesaro con le marchigiane che cercheranno di tenere a distanza le rivali per l’ottavo posto in classifica. Da una parte Vallefoglia che arriva dalla sconfitta rocambolesca contro Firenze e dall’altra le umbre, sconfitte 3-0 a Bergamo.