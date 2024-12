Volley femminile, con le Red Rockets giapponesi Conegliano a caccia del primo posto nel girone del Mondiale per club

Due vittorie in altrettante partite, esattamente la numero 20 e la numero 21 in stagione, per Conegliano nelle prime due sfide del girone del Mondiale per Club in programma ad Hanzhou in Cina. Le venete hanno sconfitto nettamente 3-0 le brasiliane del Dental Praia Clube al debutto e ieri, con tutte le seconde linee in campo, hanno strapazzato con un secco 3-0 nel vietnamite dell’Lp Bank Ninh Binh. La semifinale è praticamente in tasca alle venete che oggi devono completare l’opera con le Red Rockets Kawasaki, squadra giapponese che finora vanta un successo e una sconfitta e che solo con una vittoria contro le italiane avrebbe qualche speranza di restare nel torneo e avanzare alla fase ad eliminazione diretta.

La terza sfida vedrà di fronte le venete e la squadra giapponese del Nec Red Rockets Kawasaki. Le nipponiche l’anno scorso hanno vinto le due competizioni più importanti, la Asian Champions League e il campionato giapponese. Quest’anno non è iniziata benissimo la stagione per le Red Rockets, che in campionato viaggiano al quarto posto con 11 successi e cinque sconfitte, l’ultima delle quali nell’ultima giornata al tie break sul campo del Kurobe Aqua Fairies.

La squadra nipponica è allenata da Takayuki Kaneko ed è composta quasi esclusivamente da giocatrici nipponiche con un paio di eccezioni. Tsukasa Nakagawa, arrivata nel 2023 dal Tokai Mermaids, è affiancata in regia da Yuka Sawada, 29 anni, alla nona stagione con questa maglia. La questione dell’opposta titolare è a due, con la brasiliana Lorrayna, nel giro della Nazionale, arrivata quest’anno da Bergamo, che contende il posto a Yukiko Wada, arrivata quest’anno dall’IT Marvellous.

Le bande titolari sono Ai Hirota, 19 anni, al Kawasaki dal 2022, e la thailandese Hongjot Aicharaporn, approdata al Red Rockets lo scorso anno dopo l’esperienza al Belediyesi in Turchia. In panchina ci sono Hiruko Sasaki, proveniente dal Torai Mermaids, e Yoshino Sato, che arriva dall’University of Tsukuba. Le centrali titolari sono Nichika Yamada, all’ottava stagione con la maglia del Red Rockets, e la 32enne Haruyo Shimamura, al club giapponese dal 2010. In panchina ci sono Moeka Kinoe, alla sesta stagione con il Red Rockets, e Kasumi Nojima, 27 anni, da sei stagioni al Red Rockets. I liberi sono Sayaka Naikuzono, ex NIFS, alla terza stagione in forza al Red Rockets, e Riko Fujii.