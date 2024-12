Volley, definite sedi e date della Nations League 2025: calendario e avversarie dell’Italia maschile

Sono state comunicate le sedi e le date dei gironi della Nations League 2025 di volley maschile. Il prestigioso torneo internazionale itinerante incomincerà nella settimana dell’11-15 giugno tra Quebec City (Canada), Rio de Janeiro (Brasile) e Xi’an (Cina). Si ritornerà poi in campo dal 25 al 29 giugno tra Burgas (Bulgaria), Chicago (USA) e Belgrado (Serbia). La grande chiusura della fase preliminare è prevista tra il 16 e il 20 luglio con le partite previste ad Gdansk (Polonia), Lubiana (Slovenia) e Kanto (Giappone). Le migliori otto classificate prenderanno parte alla Final Eight, che si giocherà dal 30 luglio al 3 agosto in sede ancora da definire.

Sono stati dunque definiti gli impegni dell’Italia. I Campioni del Mondo esordiranno a Quebec City affrontando Bulgaria (11 giugno), Germania (12 giugno), Francia (14 giugno) e Argentina (15 giugno). A seguire i ragazzi di Fefé De Giorgi andranno a Chicago per incrociare Polonia (25 giugno), Cina (27 giugno), Brasile (28 giugno), USA (30 giugno). Ultima tappa a Lubiana per sfidare Serbia (16 luglio), Ucraina (17 luglio), Slovenia (19 luglio) e Olanda (20 luglio).

CALENDARIO ITALIA NATIONS LEAGUE VOLLEY MASCHILE 2025

11 giugno (ore 17.00): Italia-Bulgaria (a Québec City)

12 giugno (ore 22.30): Italia-Germania (a Québec City)

14 giugno (ore 02.00): Italia-Francia (a Québec City)

15 giugno (ore 17.00): Italia-Argentina (a Québec City)

25 giugno (ore 19.30): Italia-Polonia (a Chicago)

27 giugno (ore 23.00): Italia-Cina (a Chicago)

28 giugno (ore 23.00): Italia-Brasile (a Chicago)

30 giugno (ore 02.30): Italia-USA (a Chicago)

16 luglio (ore 16.30): Italia-Serbia (a Lubiana)

17 luglio (ore 16.30): Italia-Ucraina (a Lubiana)

19 luglio (ore 20.30): Italia-Slovenia (a Lubiana)

20 luglio (ore 16.30): Italia-Olanda (a Lubiana)

GIRONI NATIONS LEAGUE VOLLEY FEMMINILE 2025

Week 1 (11-15 giugno)

Pool a Quebec City (Canada): Italia, Canada, Francia, Germania, Argentina, Bulgaria.

Pool a Rio de Janeiro (Brasile): Slovenia, Cuba, Usa, Ucraina, Brasile, Iran.

Pool a Xi’an (Cina): Polonia, Olanda, Giappone, Turchia, Serbia, Cina.

Week 2 (25-29 giugno)

Pool a Burgas (Bulgaria): Giappone, Ucraina, Francia, Turchia, Slovenia, Bulgaria.

Pool a Chicago (USA): Italia, Polonia, Brasile, Cananda, USA, Cina.

Pool a Belgrado (Serbia): Argentina, Cuba, Serbia, Olanda, Germania, Iran.

Week 3 (16-20 luglio)

Pool a Gdansk (Polonia): Polonia, Iran, Francia, Bulgaria, Cuba, Cina.

Pool a Lubiana (Slovenia): Italia, Serbia, Slovenia, Olanda, Canada, Ucraina.

Pool a Kanto (Giappone): Giappone, Argentina, USA, Germania, Brasile, Turchia.