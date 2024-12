Volley, Alessandro Michieletto show: sfiora i 30 punti e spedisce Trento in semifinale di Coppa Italia

Trento ha sconfitto Cisterna per 3-1 (25-23; 25-19; 22-25; 25-15) e si è qualificata alla Final Four della Coppa Italia di volley maschile, che andrà in scena alla Unipol Arena di Bologna nel weekend del 25-26 gennaio. I Campioni d’Europa si sono imposti nel quarto di finale giocato di fronte al proprio pubblico e si sono così guadagnati la sfida contro la vincente del confronto tra Civitanova e Milano, mentre dall’altra parte del tabellone la vincente di Perugia-Modena incrocerà una tra Piacenza e Verona.

I dolomitici hanno primeggiato nel primo set fino al 19-15, ma hanno subito la rimonta degli avversari (21-20) prima di spuntarla nel punto a punto finale. Serratissimo testa a testa nella seconda frazione (18-18), poi i padroni di casa hanno alzato il ritmo e hanno tramortito la resistenza dei laziali. Gli ospiti sono stati bravi a reagire nel terzo parziale, portandosi sul +5 (11-6 e 21-15) e contenendo poi il recupero dell’Itas.

I ragazzi di coach Fabio Soli si sono ritrovati nel quarto set, prendendo prontamente le redini del gioco e dilagando in lungo e in largo, meritandosi così il passaggio del turno. A trascinare la seconda forza della Superlega è stata lo schiacciatore Alessandro Michieletto, autore di 29 punti (3 ace, 2 muri), affiancato di banda da Daniele Lavia (6). Nel ruolo di opposto si sono alternati Kamil Rychlicki (5) e Gabriel Garcia (8) sotto la regia di Riccardo Sbertoli (4), al centro Florian Bartha (8) e Flavio Resende (10). Tra le fila degli ospiti si sono distinti Jordi Ferragut (17 punti) e Theo Faure (16).