VIDEO Sofia Goggia, riviviamo il superG stravinto a Beaver Creek

Sofia Goggia ha vinto di forza il superG di Beaver Creek, imponendosi in maniera straripante sulla mitica Birds of Prey e dettando legge in questa gara valida per la Coppa del Mondo 2024-2025 di sci alpino. La fuoriclasse bergamasca, scesa con il pettorale numero 13, è stata impeccabile sulla neve statunitense e ha annichilito l’intera concorrenza, rifilando un distacco di 48 centesimi alla svizzera Lara Gut-Behrami e 55 centesimi all’austriaca Ariane Raedler.

L’azzurra ha fatto la differenza nel secondo settore dopo un’ottima parte lanciata, ha salvato una grossa sbavatura nel terzo intermedio e poi nel finale è stata rapidissima, timbrando un sontuoso 1:03.90 che ha messo in fila l’intera concorrenza. Si tratta della 25ma affermazione in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante dopo il secondo posto ottenuto nella discesa libera disputata ieri, la prima dopo il brutto infortunio accusato nella passata stagione.

Sofia Goggia si è anche rilanciata nella classifica generale di Coppa del Mondo, dove ora occupa la sesta posizione con 180 punti all’attivo e un distacco di 107 lunghezze nei confronti della svizzera Camille Rast: settimana prossima si può sognare in grande con il doppio superG di St. Moritz, dove la nostra portacolori inseguirà ancora dei ruggiti. Di seguito il VIDEO della gara di Sofia Goggia, capace di vincere il superG di Beaver Creek.