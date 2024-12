Usyk-Fury in tv: non basterà l’abbonamento a DAZN. La guida per vedere il match in streaming

Oleksandr Usyk contro Tyson Fury, il campione contro l’uomo che vuole prendersi la rivincita. Una cintura mondiale in palio in meno, questo è vero, ma il fascino rimane totale ed immutato. Anche quando la destinazione geografica è quella di Riad.

LA DIRETTA LIVE DI USIK-FURY DALLE 23.00 CIRCA

Il tempo delle parole è già stato speso, ora si andrà sul ring per scoprire quale sarà l’evoluzione di quella che, nella prima parte dell’anno, si è tradotta in una decisione non unanime di cui tanto s’è parlato. Ricchissimo anche il sottoclou, con svariati incontri di livello mondiale a farsi strada nell’avvicinamento a un main event che non potrà senz’altro lasciare indifferenti gli appassionati.

Il combattimento tra Oleksandr Usyk e Tyson Fury si svolgerà sabato 21 dicembre, con la riunione che partirà quando in Italia saranno le ore 17:10. Sarà possibile seguirla in diretta streaming su DAZN, previo pagamento di un ticket da 19,99 euro aggiuntivo. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

CALENDARIO FURY-USYK, MONDIALE PESI MASSIMI OGGI

Sabato 21 dicembre

MAIN EVENT

Ore 23:00 circa Oleksandr Usyk vs Tyson Fury – Mondiale unificato pesi massimi

SOTTOCLOU

Dalle ore 17:10

Andrii Novytskyi vs Edgar Ramirez – Internazionale WBC dei pesi massimi

Daniel Lapin vs Dylan Colin – Continental WBA pesi massimi leggeri

Isaac Lowe vs Lee McGregor – Internazionale WBC pesi piuma

Johnny Fisher vs Dave Allen – Intercontinentale WBA pesi massimi

Dennis McCann vs Peter McGrail – Europeo pesi supergallo

Moses Itauma vs Demsey McKean – Intercontinentale WBO pesi massimi

Serhii Bohachuk vs Ishmael Davis – Pesi superwelter

CALENDARIO USYK-FURY, MONDIALE PESI MASSIMI OGGI: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN

Diretta Live testuale: OA Sport