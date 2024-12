United Cup, Jasmine Paolini: “Mi piacciono le condizioni dei campi. Oggi ho giocato un gran match”

Esordio sul velluto per Jasmine Paolini nella United Cup 2025. Forse una prima partita anche più agevole del previsto per la numero quattro del mondo, che ha spazzato via la svizzera Belinda Bencic con un doppio 6-1 neanche in un’ora di gioco, regalando all’Italia il secondo e decisivo punto.

Questo il primo di commento di Jasmine da SuperTennis, con la toscana che ha usato parole dolci per l’avversaria: “Ho giocato un bel match è bello riavere Belinda sul circuito è una giocatrice fantastica mi ha battuto diverse volte, ma oggi tutto ha funzionato bene. Ho servito e risposto bene, e mi sono sentita bene in campo”

Ancora sulla partita e sulla prestazione della squadra azzurra: “Sono molto contenta della partita, ho fatto pochi gratuiti, ho servito abbastanza bene e risposto benissimo. Sono contenta anche per il team, anche Fabio ha vinto, siamo partiti bene e adesso speriamo di continuare”.

Paolini decisamente contenta per questo avvio di United Cup: “Mi piacciono queste condizioni, mi piace l’indoor e mi piace giocare in squadra. Abbiamo una bella energia, ci siamo divertiti durante questa settimana di allenamenti e adesso guardiamo avanti”