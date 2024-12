United Cup, Flavio Cobolli: “Ottima partita, sempre bello giocare per l’Italia”

Ottimo avvio di Flavio Cobolli nella United Cup 2025. Il tennista romano ha portato il primo punto nella sfida tra Italia e Svizzera, che ha visto la vittoria della squadra azzurra, che ora è vicinissima a conquistare l’accesso ai quarti di finale. Il prossimo match sarà contro la Francia, con Cobolli che dovrà affrontare Ugo Humbert.

Quest’oggi, invece, Cobolli si è scontrato con Dominic Stricker, crollato in classifica al numero 300 dopo i tanti problemi avuti nelle ultime stagioni e con un infortunio alla schiena che lo ha notevolmente condizionato. Cobolli si è imposto in due set con il punteggio di 6-3 7-6 in un’ora e mezza di gioco.

Queste le parole del tennista azzurro, riportate da SuperTennis, dopo la partita: “Naturalmente credo di aver giocato un’ottima partita. È sempre una cosa bella giocare con la bandiera dell’Italia sul cuore, con i compagni e mio padre a tifare in panchina. È divertente e oggi ho fatto grandi cose per noi”.

Una bella vittoria quella odierna anche perchè Stricker non vale certamente la classifica attuale. Sicuramente contro Humbert, l’azzurro dovrà ulteriormente alzare il proprio livello in una sfida sicuramente molto importante ed un test significativo in avvio di stagione.