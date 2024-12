United Cup 2025, perché la Svizzera ha già messo l’Italia con le spalle al muro

La United Cup 2025 di tennis ha visto andare in scena a Sydney, in Australia, il primo tie del Gruppo D: l’Italia quest’oggi riposava e ad affrontarsi sono state Francia e Svizzera, con la compagine elvetica che ha battuto quella transalpina al doppio decisivo con lo score di 2-1.

Nella prima fase a gironi della manifestazione le 18 Nazioni sono suddivise in sei gironi da tre, equamente divisi tra Perth e Sydney. In ogni città le prime classificate e la migliore seconda disputeranno i quarti di finale, mentre si giocheranno a Sydney sia le semifinali che la finale.

Ciascuna sfida è caratterizzata da tre incontri, ovvero un singolare maschile, un singolare femminile ed un doppio misto, che nella prima fase, per motivi di classifica, si giocherà anche a risultato acquisito. Il numero di match, set e game vinti, infatti, potrebbe essere decisivo per definire le migliori seconde.

La selezione azzurra, composta da Jasmine Paolini, Flavio Cobolli, Sara Errani, Andrea Vavassori, Angelica Moratelli e Matteo Gigante, esordirà domani, domenica 29 dicembre, non prima delle ore 07.30 italiane, contro la Svizzera, vittoriosa quest’oggi.

La sfida si rivela subito decisiva per il passaggio ai quarti: gli azzurri devono vincere per evitare di dover affrontare la Francia martedì 31, a partire dalle 00.30 italiane, con la calcolatrice in mano per capire quale sia il risultato necessario per avanzare come miglior seconda tra le squadre di Sydney.

Gli azzurri, dunque, hanno anche la possibilità di passare il turno come migliore seconda: in tal caso andrebbero ad incrociare ai quarti la vincente del Gruppo B, con Polonia, Norvegia e Cechia. In caso di vittoria del girone, invece incontrerebbero la vincente del Girone F, con Gran Bretagna, Australia ed Argentina.

CALENDARIO UNITED CUP 2025

Sabato 28 dicembre 2024

Gruppo D FRANCIA – SVIZZERA 1-2

Domenica 29 dicembre 2024

07.30 Gruppo D ITALIA – SVIZZERA

Martedì 31 dicembre 2024

00.30 Gruppo D ITALIA – FRANCIA