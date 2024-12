Tournée 4 Trampolini, Austria pronta a dettare legge nella gara inaugurale di Oberstdorf

Dopo le qualificazioni di ieri, quest’oggi entra finalmente nel vivo la 73ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini con la gara di Oberstdorf. Riflettori puntati dunque sul Schattenbergschanze a partire dalle ore 16.30 per la prima delle quattro competizioni (le tappe successive saranno Garmisch, Innsbruck e Bischofshofen) che compongono la prestigiosa kermesse di salto con gli sci che mette in palio l’Aquila d’Oro.

La Tournée si apre con una gara in cui l’Austria sembra avere le carte in regola per dominare la scena, dopo aver occupato le prime cinque posizioni della graduatoria in qualificazione con nell’ordine Daniel Tschofenig, Stefan Kraft, Michael Hayboeck, Jan Hoerl e Maximilian Ortner. Gli avversari comunque non mancano e proveranno a dare battaglia, per cercare di attestarsi nelle posizioni di vertice e restare in lizza per la classifica generale del Vierschanzentournee.

Ricordiamo che, a differenza delle abituali competizioni di Coppa del Mondo, viene utilizzato il format del KO System: avanzeranno alla seconda serie i 25 vincitori degli scontri diretti ed i migliori 5 tra gli sconfitti dei testa a testa. Alex Insam è l’unico azzurro ad aver superato il taglio in qualificazione e dovrà sfidare il quotato norvegese Johann Andre Forfang.

Si preannuncia un’ardua impresa per il 27enne italiano, reduce da un avvio di stagione al di sotto delle aspettative in cui non è ancora riuscito ad entrare in zona punti nel circuito maggiore. Tra i vari scontri diretti, spicca inoltre l’intrigante derby sloveno tra Anze Lanisek e Domen Prevc mentre tutti i big non dovrebbero avere problemi a sbarazzarsi dei rispettivi avversari.