Tour de Ski: Slind beffa Johaug all’ultimo e vince la 20 km a Dobbiaco, Ganz miglior italiana

Proprio quando tutto sembrava pronto per proclamare Therese Johaug vincitrice della 20 km a tecnica libera di Dobbiaco con partenza a intervalli, arriva la beffa finale che matura nel giro di poco meno di quattro chilometri. Astrid Oeyre Slind, infatti, riesce a beffare l’illustre connazionale per 3″3, riuscendo così a prevalere con il tempo di 48’54″9. In sostanza, doppietta Norvegia totale in terra italiana alla vigilia dell’inseguimento che potrà creare ulteriori tipi di scossoni relativamente alla classifica.

Detto di Slind e Johaug, al terzo posto ci va una regolarissima Kerttu Niskanen: la finlandese, di fatto, cede secondi solo nel finale e chiude a 20″3 da Slind, precedendo non una, ma due colleghe. Già, perché finiscono con lo stesso tempo sia la tedesca Victoria Carl che un’ottima Katherine Stewart-Jones, con la canadese in grado anche di guadagnare rispetto a Slind nel finale nell’ordine dei 10 secondi e 5 decimi.

Sesto posto per l’americana Jessie Diggins a 36″3, poi la norvegese Heidi Weng a 44″9, la svedese Moa Ilar (di rimonta) a 57″8, l’altra norge Kristin Austgulen Fosnaes a 1’00″1 e la seconda delle USA, Sophia Laukli, a 1’01″1, subito davanti alla finlandese Krista Parmakoski (+1’07″2).

Si difende tutto sommato bene Caterina Ganz, 22a a 1’56″6 nel ruolo di miglior italiana. Delle altre tre rimaste in gara, Anna Comarella è 26a a 2’09”, Federica Cassol 32a a 2’31″6 e infine Nicole Monsorno 47a a 3’30”.