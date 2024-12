Tour de Ski oggi in tv, Sprint Dobbiaco 2024: orari, startlist, streaming

Il Tour de Ski debutta per questa sua diciannovesima edizione a Dobbiaco. Tutto italiano, stavolta, il percorso dell’evento a tappe che smuove, nel giro di nove giorni, l’intero circuito, questa volta con ben 167 partecipanti complessivi.

L’Italia si presenta al via con un ricco contingente, del quale è punta inevitabile Federico Pellegrino, atteso a quella che è la sua grande possibilità di sfidare Johannes Hoesflot Klaebo. Con lui un contingente che vede nomi esperti e ritorni di lusso (Simone Mocellini in primis), oltre a figure emergenti. Cinque invece le azzurre di scena al femminile, là dove il primo argomento è sempre Therese Johaug e il suo rendimento (non nella gara veloce, però).

Le gare di oggi di Dobbiaco del Tour de Ski 2024 saranno visibili in diretta tv su Eurosport 2, Eurosport 1 e RaiSport secondo la programmazione di seguito indicata. La diretta streaming sarà assicurata da RaiPlay, Discovery+, Sky Go e DAZN. OA Sport ne offrirà inoltre la Diretta Live testuale, per non perdersi davvero nulla.

Guarda il Tour de Ski su DAZN. Attiva ora a soli 11,99 euro al mese

CALENDARIO TOUR DE SKI 2024 DOBBIACO OGGI

Sabato 28 dicembere

Ore 12:00 Qualificazioni Sprint tl – Diretta tv su Eurosport 2

Ore 14:30 Fasi finali Sprint tl – Diretta tv su Eurosport 1 e RaiSport

PROGRAMMA TOUR DE SKI 2024 DOBBIACO: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 2 (qualificazioni), Eurosport 1 (finali), RaiSport (finali)

Diretta streaming: Discovery+, SkyGo, DAZN (integrale), RaiPlay (finail)

Diretta Live testuale: OA Sport

SPRINT DOBBIACO: STARTLIST

DONNE

1 GANZ Caterina ITA

2 CARL Victoria GER

3 FOSNAES Kristin Austgulen NOR

4 JANATOVA Katerina CZE

5 CASSOL Federica ITA

6 FAEHNDRICH Nadine SUI

7 FINK Pia GER

8 WENG Lotta Udnes NOR

9 GAL Melissa FRA

10 KREHL Sofie GER

11 EIDUKA Patricija LAT

12 MONSORNO Nicole ITA

13 WEBER Anja SUI

14 DAHLQVIST Maja SWE

15 ILAR Moa SWE

16 BRENNAN Rosie USA

17 MEIER Alina SUI

18 MYHRE Julie NOR

19 KAHARA Jasmin FIN

20 GIMMLER Laura GER

21 MATINTALO Johanna FIN

22 DIGGINS Jessie USA

23 LUNDGREN Moa SWE

24 QUINTIN Lena FRA

25 KERN Julia USA

26 JOENSUU Jasmi FIN

27 NISKANEN Kerttu FIN

28 HAGSTROEM Johanna YC SWE

29 SVAHN Linn SWE

30 MYHRVOLD Mathilde NOR

31 FISCHER Lea SUI

32 ROSENBERG Maerta U23 SWE

33 PARMAKOSKI Krista FIN

34 LAURENT Nadine U23 ITA

35 SLIND Astrid Oeyre NOR

36 GAGNON Liliane U23 CAN

37 KAELIN Marina U23 SUI

38 LOHMANN Lisa GER

39 KAELIN Nadja SUI

40 WENG Heidi NOR

41 SONNESYN Alayna USA

42 SCHERZ Magdalena AUT

43 del RIO Gina U23 AND

44 UREVC Eva SLO

45 DIETZE Anna-Maria GER

46 PIERREL Julie U23 FRA

47 ANDERSSON Ebba SWE

48 HOFFMANN Helen U23 GER

49 SAUERBREY Katherine GER

50 STADLOBER Teresa AUT

51 STEWART-JONES Katherine CAN

52 TUUL Teesi EST

53 MANDELJC Anja SLO

54 PERRY Leonie U23 FRA

55 COMARELLA Anna ITA

56 DOLCI Flora FRA

57 FOSSESHOLM Helene Marie NOR

58 THEODORSEN Silje NOR

59 WERRO Giuliana SUI

60 SANNESS Nora NOR

61 HAVLICKOVA Barbora CZE

62 LAUKLI Sophia USA

63 BRUDERMANN Katharina AUT

64 OLEKH Viktoriia UKR

65 NIKON Anastasiia U23 UKR

66 SHKATULA Sofiia U23 UKR

67 JOHAUG Therese NOR

UOMINI

1 SOSSAU Anian GER

2 OGDEN Ben USA

3 NOVAK Michal CZE

4 VALNES Erik NOR

5 CYR Antoine CAN

6 MOILANEN Niilo YC FIN

7 BARP Elia U23 ITA

8 NORTHUG Even NOR

9 KASTNER Marius U23 GER

10 MOSER Benjamin AUT

11 SCHELY Theo FRA

12 GRATE Marcus SWE

13 SVENSSON Oskar SWE

14 VUORINEN Lauri FIN

15 CLUGNET James GBR

16 CHANAVAT Lucas FRA

17 PUEYO Jaume ESP

18 RIEBLI Janik YC SUI

19 SCHUMACHER Gus USA

20 GROND Valerio SUI

21 JOUVE Richard FRA

22 PELLEGRINO Federico ITA

23 STOELBEN Jan GER

24 KLAEBO Johannes Hoesflot NOR

25 WANG Qiang CHN

26 DANIELSSON Emil SWE

27 HELLWEGER Michael ITA

28 AMUNDSEN Harald Oestberg NOR

29 SCHOONMAKER James Clinton USA

30 ANGER Edvin U23 SWE

31 BOURDIN Remi FRA

32 YOUNG Jack U23 USA

33 STAREGA Maciej POL

34 McMULLEN Zanden USA

35 GRAZ Davide ITA

36 CAROLLO Martino U23 ITA

37 YOUNG Andrew GBR

38 GISSELMAN Truls SWE

39 DAPRA’ Simone ITA

40 VERMEULEN Mika AUT

41 GABRIELLI Giacomo ITA

42 FAEHNDRICH Cyril SUI

43 TICCO’ Giovanni ITA

44 MOSEBY Haavard NOR

45 JENSSEN Jan Thomas NOR

46 HIMMA Martin EST

47 MOCELLINI Simone ITA

48 BERGLUND Gustaf SWE

49 KAPARKALEJS Lauris U23 LAT

50 BURY Kamil YC POL

51 BRUGGER Janosch GER

52 MUSGRAVE Andrew GBR

53 COUPAT Sabin YC FRA

54 POROMAA William SWE

55 KRUEGER Simen Hegstad NOR

56 KLEE Beda SUI

57 LEVEILLE Olivier CAN

58 MOCH Friedrich GER

59 CRV Vili SLO

60 LAPALUS Hugo YC FRA

61 DREMLJUGA Karl Sebastian EST

62 MALONEY WESTGAARD Thomas IRL

63 ALEV Alvar Johannes EST

64 ROSJOE Eric SWE

65 CORADAZZI Martin ITA

66 BURY Dominik POL

67 ROOS Henri YC EST

68 NYENGET Martin Loewstroem NOR

69 ANTTOLA Niko U23 FIN

70 LAPIERRE Jules FRA

71 FELLNER Adam CZE

72 VIGANTS Raimo LAT

73 de CAMPO Seve YC AUS

74 VENTURA Paolo ITA

75 BAUMANN Jonas SUI

76 RUEESCH Jason SUI

77 SAULITIS Niks LAT

78 MRKONJIC Lukas AUT

79 WALKER-BROOSE Bentley AUS

80 BURMAN Jens SWE

81 BABA Naoto JPN

82 SKENDER Marko CRO

83 ROMANO Lorenzo ITA

84 ROJO GARCIA Imanol ESP

85 REE Andreas Fjorden NOR

86 LICEF Miha SLO

87 DESLOGES Mathis U23 FRA

88 HIROSE Ryo JPN

89 KONYA Adam HUN

90 RUUSKANEN Arsi FIN

91 NOTZ Florian GER

92 BELLINGHAM Phillip AUS

93 DOTSENKO Andriy YC UKR

94 KUCHLER Albert GER

95 DUFEK Tomas CZE

96 CHANLOUNG Mark THA

97 MUHOTINOV Denys U23 UKR

98 BUKI Adam HUN

99 ANDERSEN Iver Tildheim NOR

100 ESTEVE ALTIMIRAS Ireneu AND