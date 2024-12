Tour de Ski, ben 7 azzurri qualificati nella sprint di Dobbiaco

Si è chiusa da poco la qualificazione della sprint a tecnica libera di Dobbiaco, che apre il Tour de Ski per l’edizione 2024-2025. Niente concessioni da parte di Johannes Hoesflot Klaebo, che non concede scampo a nessuno nella fattispecie, e s’invola con il tempo di 2’29″68 a guidare la scena.

Alle sue spalle il francese Lucas Chanavat, l’unico in grado di tenerlo almeno in parte con un ritardo di 1″60. Terzo lo svizzero Janik Riebli e 2″83, poi lo svedese Edvin Anger a 3″50 e qui finisce, fondamentalmente, la parte di chi riesce a tenersi entro distacchi perlomeno “umani”.

La quinta posizione è dell’americano Ben Ogden a 4″66, e qui di uomini ne capitano tanti in pochi centesimi. 4″67 il ritardo di Erik Valnes, il primo degli altri in quota norge, che precede il connazionale Even Northug a 4″80. Ottavo il primo degli italiani, un ottimo Michael Hellweger che va a precedere, con 4″85 da Klaebo, Federico Pellegrino (+5″06). Decimo l’altro USA Jack Young a 5″56.

Altri cinque italiani riescono a entrare nei primi 30 e, dunque, a qualificarsi: si tratta di Martino Carollo (13° a +6″13), Davide Graz (14° a 6″18), Giovanni Ticcò (21° a 7″19), Giacomo Gabrielli (24° a 7″69) e Simone Daprà (28° a 8″79). Non ce la fa per soli 8 centesimi Elia Barp, 31° a 9″21 con il distacco citato dallo svedese Oskar Svensson, l’ultimo dei 30. 41° Simone Mocellini a 10″25, 51° Martin Coradazzi a 11″39, 76° Lorenzo Romano a 15″96, 82° Paolo Ventura a 17″84.