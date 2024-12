Tour de Ski 2025. Sprint femminile Dobbiaco, fatti e cifre della tappa d’apertura per le ragazze

Il Tour de Ski femminile 2025 prenderà il via sabato 28 dicembre da Dobbiaco. La prima tappa è rappresentata da una sprint a skating, format di gara già visto a ripetizione sulle nevi altoatesine. Quella di domani sarà difatti la nona di sempre ad andare in scena su queste piste. La storia è peraltro recente, poiché inizia nel 2013.

Solo un’atleta è stata in grado di ripetersi, la norvegese Marit Bjørgen, impostasi nel 2012 e nel 2014. Due i podi italiani, conseguiti nella medesima gara, quella del 2011. Nell’occasione, Arianna Follis e Magda Genuin si attestarono rispettivamente al secondo e al terzo posto alle spalle della slovena Petra Majdic.

Per quanto riguarda la stagione corrente, si sono disputate due sprint in passo pattinato. Entrambe si sono risolte con un trionfo della svedese Jonna Sundling. In ambedue i casi il gradino più basso del podio è stato occupato dalla norvegese Julie Myhre. Nel mezzo, le piazze d’onore sono state appannaggio della svedese Johanna Hagström e della norvegese Mathilde Myhrvold.

Sprint Dobbiaco TL (Tutti i precedenti)

2011 : 1) Majdic – 2) Follis – 3) Genuin

2012 : 1) Bjørgen – 2) Randall – 3) Kowalczyk

2014 : 1) Bjørgen – 2) Herrmann – 3) Østberg

2015 : 1) Falla – 2) Østberg – 3) Nilsson

2017 : 1) Matveeva – 2) Falla – 3) Falk

2018 : 1) Nilsson – 2) Ingemarsdotter – 3) Diggins

2023 : 1) Sundling – 2) Dahlqvist – 3) Diggins

2024 : 1) Svahn – 2) Sundling – 3) Skistad