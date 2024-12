Tour de Ski 2025, Federico Pellegrino settimo nella sprint tl di Dobbiaco. Domina Klaebo

La prima tappa del Tour de Ski 2025 di sci di fondo, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025, disputata a Dobbiaco, in Italia, premia il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che vince la sprint maschile in tecnica libera, imponendosi davanti al transalpino Lucas Chanavat ed all’elvetico Janik Riebli.

In casa Italia il migliore è Federico Pellegrino, settimo, fuori in semifinale, mentre escono ai quarti gli altri azzurri: 16° Michael Hellweger, 21° Davide Graz, 24° Simone Daprà, 27° Martino Carollo, 28° Giovanni Ticcò, 29° Giacomo Gabrielli.

In finale il podio rispecchia fedelmente i risultati delle qualificazioni del mattino: dominio del norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che arriva a braccia levate in 2’32″34, mentre alle sue spalle il transalpino Lucas Chanavat chiude alla piazza d’onore, staccato di 0″42, bruciando l’elvetico Janik Riebli, terzo a 0″49. Staccati gli altri contendenti: quarto il francese Richard Jouve, a 7″10, rallentato dal contatto con l’elvetico Valerio Grond, caduto e giunto poi quinto a 13″41, appena davanti allo statunitense Ben Ogden, sesto a 13″52.

In semifinale viene eliminato Federico Pellegrino, terzo nella seconda semifinale, la più lenta delle due, che chiude in settima posizione assoluta. L’azzurro viene bruciato nella volata finale per 0″18 dall’elvetico Valerio Grond, primo col pettorale 12, e per soli 0″06 dal transalpino Richard Jouve, secondo col numero 23, che aveva superato i quarti di finale come lucky loser.

Nei quarti di finale in casa Italia passa il turno soltanto Federico Pellegrino, che chiude al secondo posto nella quarta serie. Fuori gli altri sei azzurri che avevano superato le qualificazioni: 16° Michael Hellweger, il quale riceve anche un cartellino giallo per ostruzione, 21° Davide Graz, 24° Simone Daprà, 27° Martino Carollo, 28° Giovanni Ticcò, 29° Giacomo Gabrielli, caduto senza conseguenze.