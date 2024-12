Tour de Ski 2025, Federico Pellegrino ottavo nella 15 km mass start tc di Dobbiaco. Vince ancora Klaebo

La seconda tappa del Tour de Ski 2025 di sci di fondo, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025, disputata a Dobbiaco, in Italia, premia ancora una volta il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che vince la 15 km mass start maschile in tecnica classica, imponendosi davanti ai connazionali Erik Valnes, Haavard Moseby e Martin Loewstroem Nyenget, andando così a consolidare il primato in classifica.

In casa Italia il migliore è ancora una volta Federico Pellegrino, ottavo, che sale al terzo posto della graduatoria del Tour de Ski, mentre finiscono più indietro gli altri azzurri: 25° Martino Carollo, 35° Paolo Ventura, davanti ad Elia Barp, 36°, 40° Davide Graz, 48° Giovanni Ticcò, 53° Martin Coradazzi, 55° Giacomo Gabrielli, 59° Simone Daprà, davanti a Lorenzo Romano, 60°, 74° Michael Hellweger, 81° Simone Mocellini.

Nella 15 km mass start maschile tc nessuno riesce a fare davvero il vuoto, soltanto la classica selezione da dietro riduce man mano il plotone di 95 atleti al via, ed il gruppetto dei migliori viene regolato in volata dal norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che vince in 38’24″4, precedendo tre connazionali: piazza d’onore a 0″6 per Erik Valnes, gradino più basso del podio a 1″2 per Haavard Moseby e medaglia di legno a 2″1 per Martin Loewstroem Nyenget.

Ottima prestazione per Federico Pellegrino, ottavo a 3″5 dal vincitore odierno, ma è da rimarcare anche il 25° posto di Martino Carollo a 16″5. Più indietro Paolo Ventura, 35° a 26″9, proprio davanti ad Elia Barp, 36° a 28″5, mentre è 40° Davide Graz a 42″6. Salgono oltre il minuto i distacchi di Giovanni Ticcò, 48° a 1’24″9, e Martin Coradazzi, 53° a 1’50″5, mentre arrivano oltre i due minuti Giacomo Gabrielli, 55° a 2’01″0, Simone Daprà, 59° a 2’04″9, proprio davanti a Lorenzo Romano, 60° a 2’13″3, e Michael Hellweger, 74° a 2’55″0. Molto attardato, invece, Simone Mocellini, 81° a 4’12″6.

In classifica generale consolida il primato il norvegese Johannes Hoesflot Klaebo, che guida con il crono complessivo di 39’53”, davanti al transalpino Richard Jouve, che oggi contiene i danni terminando 16° a 12″1, ed insegue con un distacco di 34″. Federico Pellegrino, grazie alla prestazione odierna, sale dal settimo al terzo posto, a 36″ dalla vetta. Molto bene anche Martino Carollo, il quale risale dal 23° al 12° posto a 1’18” da Klaebo.